12星座誰是拖延大王？ 獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
轉眼間又到了忙碌的年底，當許多事情堆積在一起時，雖然心中想要趕緊解決，但也有不管什麼事都拖延到底的人。日本網站「占TV」分享了最會拖延的12星座排行榜，快來看看吧！
第1名：射手座
射手座不管遇到什麼事，都習慣在時限快到的時候，才去估算來不來得及，即使是今年內一定要完成的事也一樣。舉例來說，通常建議在25日時寄出，以確保對方能在元旦當天收到的賀年卡，射手座也會想著即使再趕，應該都來得及，拖到最後連卡片都還沒買。
第2名：獅子座
無趣的事之後再做！對獅子座而言，雖然知道年底大掃除很重要，但這時的他們常忙於參加各種聖誕、新年聚會，對喜歡華麗活動的獅子座來說，像大掃除這類無趣卻必要的工作，可能得等到要在自家舉辦派對時，才會開始處理了。
第3名：雙魚座
以大掃除為例，好不容易開始動工的雙魚座，常常在中途翻到充滿回憶的物品後，便陷入自我世界，最終導致進度拖延、事情做到一半就放棄了。
第4名：巨蟹座
巨蟹座是十足的濫好人，常常會因為一頭熱地處理緊急任務，或是協助同事、部下的報告，而疏忽了自己負責的工作內容。
第5名：天秤座
天秤座對麻煩的事很棘手，在完成期限快到之前，都會選擇視而不見。
第6名：金牛座
舉例而言，在網上購買節日要用的食材時，金牛座會想著，「因為還有時間，再找找有沒有更好的店家吧」，實際上卻毫無行動的慾望。
第7名；天蠍座
天蠍座是不管時間多麼緊迫，都能在最後一刻完成的類型。天蠍座對此很有自覺，所以他們常會在12月上半月先養精蓄銳，等到之後再做。
第8名：摩羯座
摩羯座對任何事情都很認真，即使處在相當忙碌的時期，也會提前預料到，並且一步一步將事情做完。
第9名：水瓶座
水瓶座十分理性。舉例而言，預定節日返家的高鐵票時，水瓶座會預想到當天自由座的擁擠狀況，所以提前劃位訂好座位。
第10名：牡羊座
牡羊座即使在年末，也一如既往地喜歡追求效率，常常會得意地和他人分享，「我家大掃除11月中就掃完了」之類的話。
第11名：雙子座
雙子座擅長掌控時間，若遇到急急忙忙做事情的人時，便會數落對方不懂得時間分配。
第12名：處女座
處女座相當重視事情先後順序，工作任務絕不會囤積起來不做、或是一口氣做完，而是有計畫地一項一項完成。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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