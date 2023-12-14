蘇民峰2024運程(上)／鼠桃花朵朵、牛容易吵架、這生肖財運冠軍

快要踏入2024年，香港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《二O二四龍年運程》，他早前在個人facebook發佈影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬鼠、屬牛、屬虎、屬兔人士的來年運程。

▍屬鼠運程運勢2024-太歲相合

屬鼠今年太歲相合，加上上年是重桃花年，人緣各樣事情順利。但如果還是單身就要留意，如果到2024農曆2月，如果都是無桃花，就要等下一個桃花才能。

感情

對於屬鼠人士而言，上年是重桃花年，龍年是太歲相合年，代表穩定和人緣好，各樣事情順利，桃花排第4，運氣排第6，屬於中游生肖，2023年是屬鼠人士的桃花年，如果當時正在交往，到2024年都能發展順利，感情穩定，已婚人士感情再進一步，但如果2023年感情一片空白，2024年春天可以繼續努力，特別是農曆2月，農曆2月是重桃花月，如果都是無桃花，就要等下一個桃花才能。

財運

吉星有金匮星，代表賺錢容易聚財;「把星」權力提升，但和地位提升不同，可能要管理的事務增多，工作量大增，但實則職位未必有變。

健康

兇星有飛刃，屬於普通損傷，白虎星並非厲害小人星。

事業工作

由於2024年是帶水年，秋冬出生人士宜守不宜攻，如果2023年轉了工，2024年則不用再轉，下一個好時機是2025年至2027年。至於春夏出生人士，短期內2024年是唯一可以轉工的一年，如果未能轉，要等到2028年秋天。

▍屬牛運程運勢2024-多女小人

蘇師傅形容屬牛人士來年運程「麻麻地(意指勉強湊合)」，但強調沒有犯太歲，但和屬龍、羊和狗一樣，注意腸胃問題，特別在農曆3月、6月、9月和12月。

屬牛人士在龍年要注意腸胃問題。圖為藝人周秀娜。（吳子生攝）

吉星

吉星方面，福德是普通貴人星，有貴人好過有小人，另有吉星天德有助逢凶化吉。

兇星小人

兇星有捲舌星，代表容易面對面和人吵架，而且有陰煞，代表有女小人，所以要提防女性。

事業

2024年是帶水年，秋冬出生的人運勢趨向轉慢，等到2025年至2027年才會有改善。春夏天出生人士運程較佳，若過去2年工作不太如意而想轉工，可在短期內成事，否則天要等到2028年秋天。

▍屬虎運程運勢2024-財運第1

屬虎今年比較平穩，因為有吉星是驛馬，兇星是天哭，都是一些小星。對於屬虎人士，龍年是驛馬年，有遷移外出變化之象，所以旅行、出差或搬家的機會比較多。兇星有天哭星，代表心情不佳，容易哭泣，但都是普通兇星，影響不大。

財運

蘇師傅形容屬虎人士「財運不錯」，排行第1，所以可以積極賺錢，特別是做生意的商人，就有説明。

桃花

屬虎人士桃花排第6，最多容易出現暗戀物件。有桃花機會不大，可能要等到下個桃花年羊年。

藝人楊千嬅等屬虎人士在龍年財運排行第1，但受到凶星影響，所以容易哭泣。（香港01/陳順禎攝）

▍屬兔運程運勢2024-太歲相害

屬兔人士2023年犯太歲，犯到農曆2月，容易有悲觀負面情緒，但可以去旅行化解，春夏出世人適宜去西北方，秋冬出生人士可以去東南方，如果去錯方向會有反效果。如果去不到，就要在農曆2月提醒自己正面。到龍年，屬兔人士太歲相穿，雖然只是輕微影響，但要特別留意農曆2月和3月，小心有腸胃和皮膚問題，同時感情上是非較多。

事業財運

屬兔人士財運和屬虎人士相無幾，但由於受到太歲相穿影響，所以財運排名第2，收入不穩定人士可以積極進取，春夏出生人士過去2年運程一般，踏入新的一年會比去年好，即使秋冬出生的人，在龍年運氣一般，但因處於財運年，可看高一線，事業也會有進展。吉星有陌越星，有利地位提升。

健康

兇星有病符星，需要留意在春天遇到的小毛病。

桃花

屬兔人士桃花排第10，若因犯太歲而分手，短期內也不會有桃花，只有提醒自己思想正面，已婚人可以計劃添丁。

MIRROR成員姜濤屬兔，這個生肖人士在龍年感情上是非較多。（香港01）

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文章授權轉載自《香港01》

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