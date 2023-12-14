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領完年終快跑！5星座「轉職發大財」 處女座創業有成、第一名要提防小人

聯合新聞網／ 綜合報導
清水孟國際塔羅小孟老師在臉書上分析星座運勢，點名五星座領完年終獎金後，可望轉職發大財。示意圖／Ingimage
清水孟國際塔羅小孟老師在臉書上分析星座運勢，點名五星座領完年終獎金後，可望轉職發大財。示意圖／Ingimage

年底到，新的一年即將展開，不少人會選擇領完年終獎金後再考慮換工作，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書上分析星座運勢，點名五星座領完年終後，可望轉職發大財，其中看好處女座朋友創業成功、雙子座業績蒸蒸日上。

第五名：處女座表現不俗，切莫得意

2024年處女座在職場上表現不俗，對工作上愈來愈有想法，也愈來愈明白要怎麼應對工作上的人事物，當然你還在學習的階段，不能因為嘗到一些甜頭而得意忘形。另外，想要創業的人會創業成功，好運不斷發生。

第四名：射手座一帆風順，化解困境

2024年在職場上可說是一帆風順，即使工作上遇到千奇百怪的狀況，最後都能圓滿解決，所以不要太擔心你目前所處於的處境與狀況。也許目前的你不一定滿意現在的工作事業，但你要相信一件事，這已經是老天最好的安排。

第三名：巨蟹座超越以往，拓展人脈

2024年巨蟹座在職場上有機會接觸不同以往的人際關係，這對你來說會是一波新的人脈，要好好把握共同出遊及團體活動的機會，因為這些日後都可能會變成你新的商機。而想要轉職的巨蟹座，在今年也能換到更好公司。

第二名：天秤座脫穎而出，保持謙虛

2024年天秤座在職場上你的表現競爭力很強，很多人會視你為值得學習的範本，如果有人要來跟你討教，你也可以虛心交流一些意見，會讓你學到不少事物。若遇到以前的同事，來向你推薦哪個工作很好，甚至推薦你過去，你可以好好考慮，因為有機會換到非常好的公司。

第一名：雙子座扶搖直上，金蟬脫殼

2024年雙子座在業績上會有亮眼的表現，很適合在業績方面多作加強，同時2024年你也會是團體中矚目的焦點，可以利用這段時間與各界好友打好關係，這樣對你的名聲會大大加分，在業績方面也能蒸蒸日上，但要留意下屬小人說你壞話。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

業績 星座運勢 雙子座 塔羅 小孟塔羅

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