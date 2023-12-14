塔羅密碼「愚人+皇帝」！賴清德總統路天命已定？ 占星師：不是大好就大壞

據了解賴清德是一個家境寒微的礦工之子，在出生後95天父親因為意外致死，母親一個人打工扶養6個小孩長大，這樣的原生家庭讓賴清德更加努力出人頭地，而他也不負眾望步步高昇！三合一星占導師李靜唯表示，他的紫微命盤就是標準的「日月反背」格，反而可能超越出生就有父母庇蔭的「日月並明」格，其成就及格局也更大！

賴清德的塔羅密碼，人格牌是愚人；靈魂牌是皇帝；愛情是節制；財富是命運之輪，而今年流年牌是節制，明年2024流年則是走戀人牌。

「愚人皇帝」一生起伏波動都非常大！

李靜唯老師表示，「愚人皇帝」的組合不是大好就是大壞，一生起伏波動都非常大！不同於「審判女祭司」的心機算盡，「愚人皇帝」更富有冒險精神，外表的隨心所欲其實是為了掩飾內心的野心勃勃，「愚人」是一個從零開始的牌，因為他的好奇心旺盛又不在乎世俗眼光，所以人生充滿無限的可能！

人格「愚人」的人生經歷或許像個頑童隨時可以重新開始，也可能像個賭徒輸得一無所有。不過賴清德靈魂是「皇帝」對應牡羊座，同樣的熱情衝動率直，但卻多了領袖人物大開大闔的領導力，美國前總統川普就是這樣的人格特質，2016跌破眾人眼鏡當選美國總統，卻只當選一屆就敗選，如今雖然官司纏身卻無損於他明年再度捲土重來的氣魄，其實在事業上他們比較像打不死的蟑螂，生命力及衝刺力都超強！

這就是「愚人皇帝」，很多人討厭他也很多人佩服他！不過對他們來說這些都不重要，成功才是最重要的！因為「愚人皇帝」的人生使命就是要來挑戰許多不可能的任務！

愛情牌「節制」展現親和力也善溝通協調

賴清德愛情牌「節制」是一張非常好的牌，也讓他展現出比「皇帝」更平易近人的親和力，「節制」是火元素對應射手座，也是一個積極去自我成長提升自己的人！所以擁有哈佛大學碩士學歷的賴清德一直是個不斷想超越自己的人！基本上賴清德也是一個善於協調溝通的人，因為從小就是好奇寶寶的他非但完全不設限，再加上「節制」擅長把別人的優點融會貫通成為自己的一部分，這也是身為礦工之子的他能夠一路在官場上披荊斬棘，平步青雲的最大原因！

不過一旦「節制」變成逆位就會放大皇帝的獨裁及霸道，變得固執己見而不願接受別人的意見！其實一生都有年長貴人的賴清德，只要願意敞開心胸廣納百川，就有機會成就更高的自我！財富是「命運之輪」意謂只要找到自己的方向並堅持下去就能獲得很大的成就！所以賴清德的從政之路雖然辛苦但他從未放棄過！

2023流年走「節制」是四位候選人流年運勢最好的

今年同樣走「節制」的他堪稱四位候選人流年運勢最好的一位，民調一路領先，雖然前陣子受到趙天麟這個花心皇帝影響略為下降，但他處理得絲毫不拖泥帶水，果真展現「愚人皇帝」壯士斷腕的氣魄！這樣的組合適合做領導人物但要避免太過獨裁，而且要確實做好風險控管！不可否認這是一個優秀事業家的組合，但卻不一定適合做情人或老公！因為他們十分自我，主觀意識也很強，與另一半保持聚少離多反而能夠讓婚姻長久！還好賴清德塔羅密碼有比較圓融的「節制」牌中和了「愚人」的天不怕地不怕與「皇帝」的強勢專制，因此他表現出來還算是翩翩君子溫和的樣貌,不過一旦發飆就像川劇大變臉一般，所以大家千萬不要忽略了他內在有非常強烈的企圖心，相信之前身為沒有實權的副總統對他來說確實是一個很大的煎熬及考驗！

這個組合提醒賴清德要注意自己說話的方式，有時候太過隨性有時候又太過自負，這樣的表現很容易和對方擦槍走火，或陷自己於危機之中而不自知！

2024流年走「戀人」-重協調和溝通

賴清德明年2024流年走「戀人」也是一張重協調溝通的牌，代表凡事必須取得平衡及配合才是中庸之道，基本上只要人際關係處理好事業財運就會順風順水！不過戀人對應風象變動星座雙子座，聰明卻善變，一旦碰到「愚人」的不按牌理出牌，確實可能造成不是大好就是大壞的結局！因此，如何讓選民對賴清德執政具備更大的安全感才是台灣民眾此刻最需要的！

其實光就三位候選人的塔羅密碼，不難看出柯文哲即將走「死神」流年勢必要重新整合，侯友宜從堂堂國民黨候選人走「吊人」確實一路選得很委屈。

不過以目前流年趨勢來看還是賴清德穩定領先，一個「戀人」打敗一對「吊人」跟「死神」！所以如果在野黨堅持各選各的，明年想要換黨做做看幾乎是不可能的任務！

最後還是那句話，不論誰當選都是天命已定，台灣明年也走「命運之輪」，雖然選舉過程坎坷，但也意味著大家都要坦然接受選舉結果，雖然一定是幾家歡樂幾家愁，但是我們都必須學會接受並面對命運的安排！

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