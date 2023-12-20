人見人愛3星座！天秤社交天才、牡羊正能量小太陽、「這星座」天生靠嘴吃飯

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為星座是意圖。圖片來源/ingimage
圖為星座是意圖。圖片來源/ingimage

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第三名：天秤座

天秤座的個性很陽光與開朗，他們非常會社交，而且對很多事情都很公平客觀看待，所以很容易有正義感的心態出現，也因為這樣捕獲不少人對他們的好印象。

第二名：牡羊座

牡羊座有一顆熱情的心，對於很多事情他們都很樂於助人，而且他們性格活潑坦率、簡單又正能量，雖然他們常常不懂得控制衝動，但因為性格幽默純淨，還是深受大家的喜愛。

第一名：雙子座

雙子座通常在大家第一印象都會很好，因為他們非常會做表面功夫與交際，加上本身很聰明、反應又很快，懂得人情世故，一下子就能融入各種場合。

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