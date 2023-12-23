永遠說到做到！處女誠信第一、這星座只要答應使命必達
有些人講話，總是說到做到，可謂是「一言既出，駟馬難追」，命理網站旺好運分享「這些星座」就是「說到做到」，快看看都有誰上榜。
第三名：處女座
處女座本身容易想很多，而且也很在意別人的眼光，所以他們總是會把答應別人的事情做到，因為擔心自己的誠信受損且沒有地位，這樣也才符合自己在自我心中的人設。
第二名：天秤座
天秤座很講究公平，對於很多事情都會很在乎，因此在答應別人事情之前，都會先三思考慮，就是怕對方或自己沒做到，所以他們只會允許自己接下能力範圍內的事，才能穩扎穩打的完成。
第一名：摩羯座
摩羯座不太會去給予什麼承諾，因為他們討厭麻煩事，但如果有說就一定會做到，他們總是把事情考慮的很恰當，而且非常講究誠信，一旦答應了別人，就會把它做到好。
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