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外表堅強半夜偷哭？水瓶晝夜判若兩人「兩星座」硬撐獨處時才崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為偷哭示意圖。圖片來源/ingimage
圖為偷哭示意圖。圖片來源/ingimage

有些人比較多愁善感，白天受了什麼委屈，不敢表現出來，到了夜深人靜一個人獨處時，總忍不住偷偷哭泣。命理網站旺好運分享，「這些星座在深夜時總是偷偷哭泣」，快看看有你嗎？

第三名：水瓶座

水瓶座其實很多變，在白天時總是理性面對生活，可以面對很多壓力，甚至解決，但在夜晚時，這些事情會轉變為負能量，會躲在房裡默默大哭，還會情緒不穩定，是非常判若兩人的一種性格。

第二名：獅子座

獅子座很愛面子，也有一個很倔強的心思，因此不容易在別人面情表現出難過的心情，討厭別人用同情或可憐的心態來安慰他們，最後就會把這些煩惱往肚子裡吞，選擇一個人面對，直到自己崩潰為止。

第一名：天蠍座

天蠍座性格很好強，他們不會隨便讓別人進入他們的內心，也不會讓人知道他們的隱私，所以在不喜歡被打擾的情況下，漸漸的養成一個人吸收自己的負能量，時常在夜深人進時爆發情緒。

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