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容易被騙感情三星座...牡羊衝昏頭、雙魚戀愛腦、「這星座」騙人也被騙

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戀愛示意圖。圖片來源/ingimage
圖為戀愛示意圖。圖片來源/ingimage

好傻好天真？在愛情面前，許多人腦波就變弱，對方說什麼鬼話都信，命理網站旺好運分享「這些星座就是容易被騙感情」，快看看戀愛腦都有誰。

第三名：牡羊座

牡羊座性格直衝，對於愛情當然也是勇往直前，但也常常失去理智，總是相信眼前喜歡的人，不可能是壞人，最後可能連錢財都被騙了才知道事情嚴重性，是非常後知後覺。

第二名：射手座

射手座雖然很花心，甚至比較有可能當騙感情的人，但他們內心其實很單純，當遇到愛情來臨時，總是沒什麼腦波，也不管對方的目的是什麼，整個人就陷到感情的世界裡去，如果遇到壞人，就只能傻傻的被騙了。

第一名：雙魚座

雙魚座本身就是依靠愛情而活的族群，他們總是把愛情放第一，雖然讓人覺得很深情，但也因為這樣太仰賴愛情，所以常常被騙或被遺棄，最後就會淪落為受傷的那個人。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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