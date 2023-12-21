精緻窮三星座！獅子希望別人羨慕、射手買快樂、「這星座」腦波弱又買太快

有一種人心情好要花錢慶祝，心情不好更要花錢「買快樂」，工作好辛苦，不犒賞自己行嗎？拿新款手機、出門搭Uber，買很多網購、聚會必吃大餐，一年出國旅行好幾趟。這些人如果不懂理財，又沒有編列預算，很容易就變成「精緻窮」。命理網站旺好運分享「這些星座真的總是沒有錢」，快看看那些星座是標準「精緻窮」。

第三名：獅子座

獅子座非常喜歡炫耀及享受人生，他們雖然在工作上很努力賺錢，但太愛花大錢消費，就是為了讓人羨慕，但其實常常把自己逼到一個極致，最後也不是自己所想要的生活。

第二名：牡羊座

牡羊座在任何時刻都是過於衝動，所以常常不會想太多就決定要花錢買東西，即便有人想要阻止也來不及，因為他們不僅下手快、腦波又弱，最後導致每個月都幾乎透支。

第一名：射手座

射手座不太會去管自己的錢財，想花錢就花，他們認為如果當下是開心的，那就值得了，不會為了省錢而省之儉用，因此對於在消費上是非常大方、不手軟。

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