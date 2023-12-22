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好口才卻滿嘴歪理？處女戳痛點、水瓶邏輯清晰、這星座「黑的講成白的」就是要贏

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為滿嘴歪理，卻因為口才太好，說得別人啞口無言示意圖。圖片來源/ingimage
圖為滿嘴歪理，卻因為口才太好，說得別人啞口無言示意圖。圖片來源/ingimage

你遇過這種人嗎？嘴巴很會講，「黑的也能講成白的」，怎樣都是他們有理。命理網站旺好運分享「這些星座真的很會說歪理」，快看看都有誰，別跟他們爭論免得氣出病來。

第三名：處女座

處女座很會講話，尤其在爭論時候更懂得如何發言，他們平時心思細膩，因此時常能觀察出別人的弱點，就會開始往對方在乎的點去講一些歪理或操弄，到最後別人都會啞口無言。

第二名：水瓶座

水瓶座時常活在自己的宇宙中，他們有屬於自己的邏輯、自己的觀點，但其實說穿了就是比較自私的想法，總是說一套又一套的，想要用話語來操弄別人，但這一切都只是歪理。

第一名：雙子座

雙子座口才是真的很好，在任何時刻總是有話題可以聊，但也因為太會說話，因此常常也是鬼話連篇、滿口歪理，尤其在吵架上更會胡言亂語，就只是為了爭贏而已。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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