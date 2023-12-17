恥力無極限星座！雙子沒在怕、水瓶到處鬼扯、第一名不看場合做自己

大多數人做事都會考慮別人感受，但有些星座就是能夠完全丟掉羞恥心，厚臉皮不在乎別人眼光的人。命理網站旺好運分享「這些星座」真的「臉皮非常厚」！？快看看都有誰上榜。

第三名：雙子座

雙子座其實蠻會做人，但為了一些目的或者追求的事物，要厚臉皮的去求勝也不是不可能，因為他們對於自己想要的東西有一種執著性，即便要得罪很多人，他們其實也在所不惜。

第二名：水瓶座

水瓶座有一點見人說人話，見鬼說鬼話的心態，也因為這樣，時常臉不紅氣不喘的說出一些荒唐的理論，不僅讓人感覺他們很厚臉皮，甚至會讓人覺得他們根本就是無法溝通，只在乎自己的想法。

第一名：牡羊座

牡羊座有一種很不會看場合的頭腦，他們總是不會想太多，所以常常在一些場合中，做出一些令人捏把冷汗的事情，事後他們知道真相也不會覺得怎麼樣，有一種做錯事也不會承認，還有可能會反過來為自己辯論。

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