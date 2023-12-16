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最常一夜情星座！水瓶看對眼、雙子下半身思考、這星座「還成癮」

聯合新聞網／ 綜合報導
一夜情示意圖。圖片來源/ingimage
一夜情示意圖。圖片來源/ingimage

現代社會很多速食愛情，人際關係也越來越開放，很多人也把一夜情當成稀鬆平常的事情。命理網站旺好運分享「這些星座原來容易發生一夜情」，快看都有哪些星座最隨性。

第三名：雙子座

雙子座時常在用下半身思考，他們很熱愛這檔事，因此他們超級怕容易暈船的人，因為他們有時候只是想發洩內心的慾望，但在各方面表現的太完美，時常人其他人無法自拔。

第二名：射手座

射手座很容易被誘惑，腦波真的很弱，他們會因為當下的氣氛與甜言蜜語，就被拐的頭昏眼花，一下子就什麼都做了，但事後他們也不會後悔，對他們來說這也是一種很新鮮的生活日常，甚至還會上癮。

第一名：水瓶座

水瓶座其實很挑，要跟一個人發生一夜情其實不容易，但如果遇到自己喜歡的，要發生一夜情就很簡單了，他們不會去避諱，而且還會計劃自然發生，最後也不見得會負責，只是想抒發而已。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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