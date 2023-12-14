聽新聞
test
0:00 / 0:00
「穿吊嘎卻滿手房產」隱形富豪星座？摩羯低調、這星座裝窮怕人佔便宜
有些人一有錢就喜歡高調炫富，而有些人明明超級有錢，卻總低調裝窮。之前有就房仲爆料，有些阿伯「穿吊嘎來看屋」，一出手卻是好幾戶，才知道他們是「隱形富豪」。手命理網站旺好運分享「這些星座明明很有錢卻愛裝窮」，快看看隱形富豪都是那些星座？
第三名：摩羯座
摩羯座性格是非常低調的，即便自己很有錢，也絕對不會對外大肆宣揚，因為他們認為錢這種東西，就是永遠都不嫌多，當然要自己私下花最爽啊，因此就會隱藏自己的財富。
第二名：金牛座
金牛座對金錢有一種敏銳度，但這不一定是在理財上，但只要跟有錢有關，他們就會比較重視，也因為這樣他們守錢如命，常常給人一種沒錢又摳的形象，但其實他們很懂得理財。
第一名：處女座
處女座其實蠻大方，但也是容易想很多，他們不會去佔別人便宜，但深怕大家把大方變成是理所當然的事情，所以他們就會開始表現出沒錢的舉動，就是不想讓自己吃太多的虧。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
🔯2024運勢一次看
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言