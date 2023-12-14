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「穿吊嘎卻滿手房產」隱形富豪星座？摩羯低調、這星座裝窮怕人佔便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
隱形富豪示意圖。圖片來源/ingimage
隱形富豪示意圖。圖片來源/ingimage

有些人一有錢就喜歡高調炫富，而有些人明明超級有錢，卻總低調裝窮。之前有就房仲爆料，有些阿伯「穿吊嘎來看屋」，一出手卻是好幾戶，才知道他們是「隱形富豪」。手命理網站旺好運分享「這些星座明明很有錢卻愛裝窮」，快看看隱形富豪都是那些星座？

第三名：摩羯座

摩羯座性格是非常低調的，即便自己很有錢，也絕對不會對外大肆宣揚，因為他們認為錢這種東西，就是永遠都不嫌多，當然要自己私下花最爽啊，因此就會隱藏自己的財富。

第二名：金牛座

金牛座對金錢有一種敏銳度，但這不一定是在理財上，但只要跟有錢有關，他們就會比較重視，也因為這樣他們守錢如命，常常給人一種沒錢又摳的形象，但其實他們很懂得理財。

第一名：處女座

處女座其實蠻大方，但也是容易想很多，他們不會去佔別人便宜，但深怕大家把大方變成是理所當然的事情，所以他們就會開始表現出沒錢的舉動，就是不想讓自己吃太多的虧。

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房產 理財 星座

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