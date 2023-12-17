殺破狼週運勢／獅子職場被受刁難 摩羯逢人緣極佳時期

殺破狼2023年12月18日～12月24日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，危機處理得宜，麻煩的問題都能解決，在職場表現亮眼，但由於本週水星尚在志業宮位退行，還是有許多麻煩一樁接著一樁，需要有耐心，專業能力才可脫穎而出。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到天王星影響，使用信用卡要特別謹慎，容易被竊取個資，造成意想不到的財損，辦理許多掛失手續也非常麻煩。有投資習慣的白羊座，原本指數一直成長的標的開始走下波，再不出脫可能被套牢。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到海王星影響，海外旅遊行程排得太緊湊，常常精神不繼，睡眠不足。水星本週退行回遠行宮位，當心交通突發事件，使你受困當地，無法回家。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到遠行宮位的火星影響，與暗戀的對象暫時分別一陣子，只能遠距交流。某些白羊座則是會暗戀自己的指導老師，但這樣的從屬關係並不適合發展情感關係。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，喜歡的人對你十分體貼，不論多任性的要求對方都照辦。金星受到命宮的天王星影響，不要一直考驗對方的耐受度，以免斷送良緣。

本週須注意的部分

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與退行的水星合相，安排的海外旅行，可能因為自己某些證件過期，或忘記重要的文件、票券，行程泡湯。某些金牛座則是在異國遇到騙子，被敲詐，感覺很不愉快。

工作運方面，在命宮的木星與天王星相位皆不良，工作時會受到情感因素干擾，一直無法專心，常常不小心把重要的文件刪除，或是搞砸原本應該可以完成的事務。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到財務宮位的火星影響，被信任的人騙走了一筆資金，非常不愉快，甚至不惜與對方對薄公堂，上法院打官司。這段時間遇到詐騙電話的機率較高，有不明來電要小心謹慎一些。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與逆行的水星合相，某筆拖欠很久的帳款匯入戶頭，暫時解決財務上的困窘。有投資習慣的雙子座，網路交易的平台臨時故障，原本要拋售的標的沒賣出，反而因禍得福。

感情運方面，水星退行回感情宮位，過去喜歡的人在此時聯絡你，或在某個場合巧遇，對方會有意和你恢復連絡，甚至希望復合。但水星本週與進入慾望宮位的太陽呈現合相，前任可能只是想找你打回頭炮，還是考慮一下為佳。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到天王星影響，在志業宮位的海王星又受到夥伴宮位的火星影響，目前代理一個看似光鮮亮麗的職位，但很多部屬遇到麻煩的問題就擺爛，對於如此的工作環境感到倦勤。

健康運方面，逆行的水星與太陽在疾厄宮位呈現合相，金星又在健康宮位行進，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，甚至影響心肺功能。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星本週在感情宮位退行至工作宮位，與太陽呈現合相，與前任情人解開心結，雙方重修舊好，甚至都有復合的意願。某些巨蟹座因為工作所需，為了公事需求，必須要聯絡前任。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與木星相位皆不良，在某些場合被陌生人搭訕，對方似乎只想找人聊天，但你已經有穩定伴侶，不要給聯絡方式，以免惹上爛桃花。單身的巨蟹座容易遇到只想找一夜情的人騙炮。

工作運方面，水星退行至工作宮位，同時火星持續在工作宮位行進，需要回溯很久以前處理過的文件，必須要聯絡已經離職的同事或合作夥伴。目前工作遇到很多麻煩的問題，別勉強自己一人處理，找過去的朋友幫個忙效率比較好。

學業運方面，在學業宮位的海王星受到退行的金星與太陽影響，會覺得目前所學的理論流於空泛，沒有實務驗證，無法落實在產業上，會嘗試先休學，進入業界實習，了解自己在學什麼。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回戀愛、子女宮位，會巧遇過去喜歡過的對象，或是與前任情人再度連繫上。某些獅子做會尋回走失的寵物，會是巧遇長相、花色與過世毛孩的很像的浪浪，興起收編牠的念頭。

本週須注意的部分

工作運方面，本週水星尚在工作宮位退行，同時在志業宮位的木星與天王星相位不良，許多事務不斷來回修正，在職場上受到許多刁難，被很多人敵視，不知自己到底做錯什麼。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到志業宮位的天王星影響，好不容易休長假，本想在家好好放鬆，職場卻有許多突發狀況要你回去處理，只好銷假繼續上班。某些獅子座則是家庭與工作兩頭燒，身心俱疲。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位不良，填寫問卷時當心個資外洩，成為犯罪集團的人頭戶。有投資習慣的獅子座，容易被一些投資理財資訊迷惑，誤入陷阱，被人詐騙，損失大筆資金。

處女座：

整體運勢

感情運方面，本週水星尚在戀愛、子女宮位退行，與過去曾經曖昧過的對象巧遇，彼此又再度連繫了起來。或是與前任舊情復燃，雙方都有復合的意願。某些處女座會尋回走失的毛孩，或是收養與過去的寵物同樣品種的孩子。

家宅運方面，水星退行至家宅宮位，居住的房子有些陳年老問題需要整修，環境會比較雜亂。某些處女座和冷戰的家人重啟溝通，有些情緒必須冷靜下來把現實面的問題釐清為佳。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星受到天王星影響，出遠門會因為突發狀況打亂行程，這段時間最好不要旅行為佳。某些處女座旅行前夕才發現一些簽證或文件過期，補辦已經來不及，只好延期。

學業運方面，在學業宮位的天王星與木星相位皆不良，最近不要隨便翹課，教授會以突襲式的點名方式當人。某些處女座無法有效率消化功課和各類作業，課業壓力很大。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與退行的水星合相，居住環境修繕完畢，感覺煥然一新，生活也舒服多了。某些天秤座與冷戰的親人言歸於好，家庭氣氛也變得比較愉快。

本週須注意的部分

交通運方面，水星退行回交通宮位，與火星齊聚，交通工具故障連連，不斷送修，出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，就算是走路或通勤也容易遇上冒失的不良駕駛，這段時間需特別注意交通安全。

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到天王星影響，同時在財務宮位的天王星與木星相位皆不良，容易被某個昂貴的東西誘惑，分期付款消費，使得日後生活費用緊縮。有投資習慣的天秤座，被套牢在高點，會因為缺錢，認賠出脫。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到退行的水星與太陽影響，上司的承諾跳票，覺得整個組織都是騙子，對於目前吃力不討好的環境厭倦，想換工作卻沒有頭緒，不知跳到什麼性質的產業比較好。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在命宮行進，遇到任何事，都有很多人願意站在你這邊相挺。某些天蠍座會需要出席一些社交場合，會是活動中極受重視與矚目的來賓。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受金星影響，和情感對象的相處忽冷忽熱，情緒也隨著對方的心情起伏劇烈，渴望雙方關係能平穩下來。某些天蠍座陷入不健康的愛戀狀態，明知沒有發展空間，還是極盡所能討好對方。

學習運方面，水星本週尚在學習宮位逆行，與進入學習宮位的太陽呈現合相，某些學科遇到瓶頸，作業或報告被退件，一直感到很苦惱，此時會有優秀的指導著提點一些秘訣，使你逐漸豁然開朗。

工作運方面，水星在面試、溝通宮位退行，與太陽合相，丟了許多履歷，面試了許多公司，薪資待遇都低於預期。工作穩定的天蠍座，最近與週遭的同事或上司溝通不良，口舌糾紛多。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星退行回命宮，會有很久不見的老朋友聯絡你，或是在某個場合巧遇學生時代的同學。這段時間各種交際應酬的邀約也特別多，生活非常忙碌。

金錢運方面，水星本週尚在金錢宮位退行，太陽亦在此時進入金錢宮位，與水星合相，某筆過去被積欠已久的報酬，本週會入帳，紓解困窘的經濟狀況，彷彿久旱逢甘霖。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的金星受到天王星影響，暗戀的對象做了一些踩到你的地雷，好感瞬間歸零。某些射手座的秘密戀情被揭開，雙方的地下關係瞬間被迫結束。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，同時水星逆行回命宮，職場突發事件太多，許多事務需要不斷回頭補救、修正，使得工作內容更加忙碌。某些射手座會忙到倦勤，突然決定辭職不想再做了。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約很多，人緣極佳，但由於金星受到天王星影響，會在一些場合認識一些想法較為前衛的人士，對這種人既是好奇，卻又只敢遠觀。

本週須注意的部分

工作運方面，水星本週尚在命宮逆行，處理事務出錯率較高，工作使用的電子器材不斷故障，也使得某些文件處理會變得緩慢，工作效率變得很差。此時要當心重要的檔案突然銷毀或被刪除，最好多做備份。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星受到在人際關係宮位的金星影響，會出現外貌出眾的情敵，追求你喜歡的對象，讓你十分焦慮緊張。某些摩羯座的偶像戀情曝光，幻夢破滅。

健康運方面，水星本週尚在命宮逆行，本以為痊癒的痼疾再度復發，影響到生活起居。當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，太陽本週進入命宮，需注意心血關相關的疾病。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，受到許多人矚目。某些水瓶座目前是工作較為輕鬆的時期，甚至正在休長假耍廢狀態。

人際關係方面，水星逆行回人際關係宮位，會與很久不見的老同學召開同學會，學生時代很多回憶湧上心頭。某些水瓶座則是與很久不見的老朋友在一些場合巧遇，相談甚歡。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到在人際關係火星影響，逛街時要當心來搭訕的人士，不論是希望你加入宗教團體，或是慈善募款，都可能是騙局，一旦個資外洩，會不斷被情緒道德勒索，煩不勝煩。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與天王星相位皆不良，目前正在裝修新居，總是會發生一些突發狀況需要另外整頓，感到苦惱。某些水瓶座最近經常被鄰居噪音干擾，居住品質不佳。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，突然決定一個遠行行程，食宿十分高級，會愉快地到海外嚮往的景點遊覽與打卡。某些雙魚座則是需要到海外出差，差旅待遇極佳，但金星受到天王星影響，任務會比較有挑戰性。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回志業宮位，與火星齊聚，許多案件完成的時間不斷延宕，中途又穿插新的事務需要修正，可能需要求助過去的同事或老朋友協助，會是十分辛苦繁忙的時期。

交通運方面，在交通宮位的木星與天王星相位皆不良，駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便走路或搭乘大眾運輸工具，也容易遇到冒失的司機，這段時間需特別注意交通安全。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，受到海王星影響，一直傾聽親朋好友倒一些情緒困擾的垃圾，吸收他人的負面能量，覺得很心煩，自己沒有義務成為他人免費的心靈垃圾桶。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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