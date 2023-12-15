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被戀愛耽誤的隱形富豪！這「4星座」單身時反而更有錢

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不談愛比較好命！這4星座單身時更吸金(圖片來源：Shutterstock)
不談愛比較好命！這4星座單身時更吸金(圖片來源：Shutterstock)

關於愛情，有一個很有趣的現象：那些嘴上說「再被戀愛沖昏頭，我就是豬」的人，通常還是會繼續被戀愛沖昏頭。或者是，嘴上說「不戀愛了，還是趕快工作賺錢吧」的人，通常還是不會去賺錢。

愛情就是這樣神奇的東西，可以帶給人美好，也可以亂人心智。被戀愛耽誤的隱形富豪們，你們什麼時候開始準備暴富呀？快跟著科技紫微網看看，哪些星座如果不戀愛反而會比較有錢？

獅子座

說到要拼事業，獅子座真的不難做出一番成績來。畢竟要能力有能力，要領導力有領導力。渴望獲得他人的認可，是獅子座內在的動力配置。獅子座的守護星是太陽，太陽是宇宙的中心，天生就是要發光發熱。所以獅子座拼起事業來比誰都有衝勁，遇到打擊也沒有別人那麼容易受挫。

但是情愛，就是這個世界無解的難題了。獅子是感性的，當他們陷入愛情時，熊熊燃燒的火元素就會主宰他們的行動力，眼裡除了這個人，其他什麼也看不到。他們會把大部分時間和精力投入到感情中，彷彿鬼打牆一般執著，忽視了周遭的許多機會。

然而，人就是每每付出的越多，就越捨不得收手，這就是賭徒心態。當獅子為了愛情越陷越深，別說事業了，所有事情都可以通通往後排。

雙魚座

作為黃道12宮位的最後一個星座，雙魚座最令人猜不透。因為他們收集齊了前面11個星座所有的特質，可以熟練的在這些特質間任意切換人設。雙魚雖然有極強的敏銳度和創造力，但他們的力量是不外露的，反而用溫柔順從來包裝自己，最會扮豬吃老虎。

雙魚也擅長洞悉人心，總能捕捉到他人的需求和感受。這種特質讓他們能嗅到很多旁人嗅不到的商機，又會知人善用，這是非常了不得的本事，畢竟人際關係就是這個時代最大的隱形資產。

但不是每個雙魚都能走在正確的軌道上。相反，雙魚的晉升之路障礙重重，不僅容易陷入自我情緒的內耗裡，還容易捲進與他人的業力關係裡。當他們陷入愛情的漩渦時，往往會忽視自己的事業發展。如果雙魚座能夠將追求愛情的熱情轉移到事業上，絕對是那個不鳴則已、一鳴驚人的存在。

處女座

這份名單裡只有處女座屬於土象星座。他們總被誤會成理智而又嚴肅的人，而他們對待工作也確實如此：聰明有責任心，善於分析問題，講究效率。由於他們能夠在一個領域裡持續不斷的深耕，只要沒有攔路虎，在事業上往往能夠獲得成功。

但處女座對待感情，卻沒那麼遊刃有餘。他們不輕易陷入一段感情，但是一旦陷入，就會非常鑽牛角尖，消耗大量精神，屬於戀愛中的高敏感人格。他們不但容易想很多，又總是替對方操心，不知不覺就佔用了大量的時間和精力，因而失去專注於事業的能力。

天蠍座

天蠍座的你，如果至今還沒有找到自己的能量強項所在，那你很可能是個被戀愛腦耽誤的事業咖。天蠍敏銳的洞察力和深度的思考力，在12星座裡絕對數一數二。這個星座不但被強大的冥王星守護，還天生自帶偏財運，又總能在逆境裡力挽狂瀾，非常適合投資創業。

然而，什麼事情都渴望體驗極致的天蠍座，對愛情也充滿了狂熱和迷戀。他們喜歡上一個人時，往往會佔有慾爆表。在所有的戀愛腦當中，天蠍是最清醒的一個星座，他們很知道自己在做什麼，但又偏偏還是要繼續幹蠢事。他們會願意忍受各種困難和痛苦，清醒地在漩渦中沉淪。

人的精力畢竟是有限的，顧得了感情就顧不上事業。只有哪天突然想開了、不愛了，他們才會抽身出來，但那時他們多半也已經無心無力去專注自己的事業了。

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獅子座 土象星座 愛情

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