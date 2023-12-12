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別惹他們「笑面虎」三星座！射手內心強硬、牡羊強力反擊、「這星座」好人緣卻超狠辣

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為笑面虎示意圖。圖片來源/ingimage
圖為笑面虎示意圖。圖片來源/ingimage

你是否也用外表看人？有有些人笑容滿滿看起來很親切，但其實一點都不好惹。所謂「知人知面不知心」，搜狐網分享，有幾個星座是標準「笑面虎」，外表和善，實際上心狠手辣。

▎雙子座

雙子最喜歡交朋友，嘻皮笑臉的外表下，其實藏著獠牙。雙子座看似圓滑、隨和，但千萬不要認為那就是真實樣子。

雙子座看似隨和，他們內在往往非常固執。雙子決定的事情，其實沒人能改變。雙子座內心往往又隱藏著一種堅韌，甚至可以說是無人可以侵犯的一面。

雙子座平日看來平靜，但這並不代表他們害怕爭執。一旦面對敵人，雙子座不但手段強硬，內心夠狠，絕對會讓你深深地記住教訓，甚至連後悔的餘地都沒有。

▎射手座

大部分射手都是笑臉迎人，總是嬉皮笑臉，好像很隨和，就算天塌下來，也什麼事情都不在乎的樂觀模樣。

射手座內心深處，常常隱藏著不知名的一面。他們不會在人前顯露，但是真的遇到事情，射手座有可能變得很狠，為了達到某些目標，不顧一切使用強硬的手段。

▎牡羊座

牡羊座看起來總是很熱情，笑容掛在臉上，讓人忍不住靠近。但事實上，白羊從來就不圓滑，更有冷酷無情的那一面。

牡羊座是不好欺負的人，一但你踩到他們底線，絕對強力反擊。

牡羊座相信自己有能力去克服所有的困難，他們也從不為任何事妥協。他們的手段或內心，往往都是特別狠、特別硬。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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