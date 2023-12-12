很難打開心房4星座！巨蟹害羞、天蠍神祕、摩羯疏離、這星座有偶包

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖片來源/ingimage
圖為示意圖。圖片來源/ingimage

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第四名、巨蟹座／情感保護、慎重交流

巨蟹的人情感豐富且敏感，在不熟悉的人面前，顯得格外害羞謹慎，也不容易打開心房。

面對感情，巨蟹總是格外謹慎，他們在初次相遇時表現得相當保守，尤其是對陌生人。巨蟹座需要一段很長的時間來建立信任感，一旦相信你了，才願意打開心房。

破冰關鍵／理解巨蟹的情緒保護機制，給予足夠的安全感和耐心。

第三名、金牛座／偶像包袱、維持形象

金牛座給人穩重、守舊的形象，他們在感情中也不容易將真實的內心展現給別人。金牛座有偶像包袱，希望別人認為他們堅強、冷靜。

面對感情，金牛顯得較為保守，他們害怕改變，也害怕因為敞開心扉而受傷。

金牛需要更長的時間來建立信任，必須感受到安全和穩定，他們才會逐漸放下心防。

破冰關鍵／金牛座需要更多的耐心和理解。

第二名、天蠍座／重視隱私、作風神秘

天蠍座極度重視個人隱私，對個人生活和感情非常保密，不輕易向外敞開心房。天蠍座天性愛搞神秘，讓人難以窺探他們的真實想法和感受。

天蠍座疑心病重，也不輕易信任他人，但只要你贏得他們的信任，他們對你會非常好，情感熱烈且忠誠。

破冰關鍵／想要跨越天蠍座的心理屏障，你需要更多的時間和耐心。

第一名、摩羯座／保護自己、謹慎保守

摩羯座個性踏實，對於感情，他們謹慎保守。摩羯座有強烈的自我保護意識，面對外人，他們不輕易打開內心世界。

面對感情，摩羯座顯得相當保守，他們害怕受傷，很難在短時間內打開心房。對於陌生人，摩羯座也顯得疏離，不容易展現真實的自己。

破冰關鍵／建立信任，摩羯座需要更多的時間和耐心。

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