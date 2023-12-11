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尾牙想抽中大獎？12星座「開運密技」大公開 年末好運財運統統來

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座年末「開運密技」大公開，好運財運一起來。示意圖/ingimage
12星座年末「開運密技」大公開，好運財運一起來。示意圖/ingimage

年末將至，又到了一年一度吃尾牙的時刻，許多人最期待的就是「抽獎」環節。塔羅專家小孟老師分享「12星座尾牙抽獎開運密技」，幫助各星座守住財氣、運勢興旺。

1.牡羊座

牡羊座參加抽獎活動時，每年手氣都不太好。今年尾牙前，除了可以到著名財神廟拜拜之外，也能在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，幫助身體健康。整個人的氣場補滿了，財運自然也會跟著來。

2.金牛座

金牛座年底福來運轉，過去財務狀況都會獲得紓困，尾牙時抽到大獎勝券在握。好運不只發生於尾牙，在旅行社或網路購物舉辦的抽獎活動上，也都有機會中獎。建議在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，每天踩來踏去，能幫自己踩出一條康莊大道。

3.雙子座

雙子座最近在花費上需克制，否則容易把財運散出去。年底時好好守財，有助於握住錢財，可以在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於雙子座財運亨通。

4.巨蟹座

巨蟹座屬於聽天由命的類型，若有同事特別想中獎，他們反而會幫對方祈禱，不過可別因此放棄自己的機會，可以透過喝「陰陽水」開運。陰陽水指的是半冷半熱的水，有助於陰陽能量調和，讓人的能量朝圓滿方向前進，氣場強了就會使運氣變旺。

5.獅子座

獅子座過去一年的財運較起伏，若你感到有些煩悶，年底時運氣開始好轉時，可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶下方寫自己的姓名、生日，有助於迎接財運，還可以守住財氣，讓獅子座接下來的日子一路旺。

6.處女座

處女座想在尾牙中大獎，除了每天吃飽睡好，使自己精神飽滿外，還可以在家中廚房或玄關放蝴蝶造型的擺飾，蝴蝶能幫助處女座迎來財運，還可以帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

7.天秤座

天秤座可說是好人好事代表，常幫助朋友，積了不少福報。在年底尾牙前，可以在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替他們轉煞為福，不管是疲累或怨恨之氣，葫蘆都能幫忙扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

8.天蠍座

天蠍座若能在尾牙前夕出國旅遊一趟，能夠有轉運的效果，因為可聚四方之氣。但沒有時間出國也別灰心，可在家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，每抽一張面紙就象徵抽一張鈔票，有永不止息的意思。

9.射手座

射手座尾牙前夕要時時觀察自己，讓身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生。建議在房間或辦公室擺一盆開運竹，綠色開運竹除了能療癒內心傷痛外，還可以聚足好運，讓射手座各方面運氣都能不斷攀升，好運爆棚無法擋。

10.摩羯座

摩羯座可以在辦公桌或家中書桌抽屜擺放五帝錢，可以使用紅包袋裝著或直接擺放。因為銅錢性質屬金，有極強的化煞招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

11.水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財。平時可以到公園等地方曬太陽，讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，而感到放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式。身心靈舒爽了，自然能帶來好運。

12.雙魚座

雙魚座年底運勢不錯，可期盼一掃陰霾。建議在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，這些符號代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓他們財到、福到、好運到。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運 尾牙

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