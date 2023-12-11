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本周「血型+生肖」財運TOP5！ O型這生肖「有一波大好運」

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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「有一波大好運」：財神爺選上你

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人大膽放聲叫賣，就能增長業績，讓荷包賺飽飽，有人沒有任何特殊原因，就能得到財神爺的幫助，增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬牛

如果你是從擺攤相關生意的人，例如夜市或市集，在本周的財運上，將有一波幅度不小的上揚，請你將販售商品及價格清楚的標示出來，並大膽的放聲叫賣，千萬不要害羞，你的舉動不僅能吸引許多客人前來，更能藉此增長業績，讓客人願意花錢消費，令你的荷包賺飽飽。

第四名：血型O型+生肖屬龍

所謂萬丈高樓平地起，如果你是營造相關工作，不論是上游包商，或是工地勞動者，這周的財運都非常亮眼，有機會接下許多工程，由於廠商有趕工壓力，所以願意付出的報酬比以往還要高出許多，這段時間你會有很明顯的辛勞，但是看到白花花的鈔票時，將會感到一切努力都值得了。

第三名：血型B型+生肖屬猴

無論你是高科技產業，還是傳統產業，只要是在工廠工作的朋友們，在本周將會面臨趕工加班的情形，這段時間的工作量相當龐大，但是主管們的態度都非常友善，會盡力安撫及體貼大家的情緒，你的辛苦上面都看得到，只要你配合公司，除了加班費外，更會領到一筆為數不小的獎金。

第二名：血型AB型+生肖屬虎

人不理財，財不理你，在金錢遊戲中的老將，莫過於理財專員了，如果你是這方面的工作者，本周將會有許多客戶提錢來見，希望透過你的專業讓錢滾錢，在這段時間裡，你的嗅覺特別敏銳，能夠洞察先機，找到最適當的投資標的，一擊即中，不僅幫了客戶，也替自己賺取一大筆佣金。

第一名：血型O型+生肖屬馬

網路不僅能快速拉近人與人之間的距離，更帶來新興的賺錢管道，如果你是從事網路相關工作的人，無論是販售商品、線上諮商，甚至是網紅，在本周將會有一波大好運，沒有任何特殊原因，單純就是財神爺選上了你，請你一定要好好努力，財神爺一定不會虧待你，絕對會增旺你的財庫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財運 加班費

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