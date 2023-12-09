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下周生肖運勢／馬和氣生財、羊貴人多多、虎有機會脫單

旺好運／ 曼樺老師
圖為朋友示意圖。圖片來源/ingimage
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命理專家曼樺老師分析，12/10~12/16生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.馬

本周運勢旺上加旺，為第一名。事業進展稱心如意之際，也要注意人際協調，不能過急，和氣生財。

2.蛇

本周運勢走高，表現亮眼，為第二名。做事積極主動，獲得主管嘉許肯定。賦予新的業務案，終於可以一展抱負。

3.狗

本周運勢不俗，穩定中發展，為第三名。有想法的人可與適合的老闆，股東洽談，可以一展自己抱負。

3.羊

本周運勢小吉，同為第三名。工作有貴人相助，令人羡慕，年底變得忙碌，出差不可避免，好好把握契機。

【財運前三名】

1.馬

年底事業忙碌，財運總算上揚，雖然碰上大環境不佳，但你仍是贏家。口袋有錢，現金為王。

2.羊

本周財運是透過貴人介紹的，但也因為你長期在專業上領域的好口碑，讓你進財順利，一次OK。

3.雞

本周財運雖好，手上有一筆可運用資金，但是波動較大，建議謹慎處理，暫時以合理，中長線的理財為佳。

【感情運前三名】

1.蛇

愛情運甜蜜，計畫懷孕生寶寶之後，另一半對你的照顧無微不至，彷彿已經懷上了寶寶般的用心。

2.馬

愛情運甜蜜，計畫懷孕生寶寶之後，另一半對你的照顧無微不至，彷彿已經懷上了寶寶般的用心。

3.鼠

愛情運上升，經過多時的等候，你終於得到對方的首肯，願意和你第一次出遊，心情雀躍如小鹿亂撞。

3.虎

單身者愛情運上升，愛是打情罵俏的開始，是想要說出美好感覺的心情。剛陷入戀情的你，莫名其妙會出神，臉上充滿微笑。

【健康運前三名】

1.馬

身體狀況挺好，只要在百忙之中不忘休息，強健的體魄自然能夠幫助你在事業上盡力發展。

2.牛

健康運尚可，健康體力仍是在水準之上，心情開朗。或許與外出踏青或國外旅遊放鬆有直接關係。

3.蛇

健康運尚可，天冷難熬，可喝些紅豆湯，桂圓紅棗湯，讓手腳溫暖，活絡氣血。做一個優質的健康美女。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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