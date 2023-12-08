12生肖3孝子喜獲財神青睞！「越孝順越帶財」盼父母安享晚年

父母含辛茹苦拉拔兒女長大成人，恩重如山難以言表，陸媒《搜狐網》點出12生肖中有3個生肖，懂得體恤父母恩情，他們的孝心也因而得到財神青睞，招來財運、福氣。

生肖牛

為人實在，在他們的世界裡，做的永遠比說的多，包括孝順父母這一方面，他們從不是嘴上說說，而是悶不做聲用實際行動來表現，哪怕吃再多苦，也會盡全力讓父母享福。正因為他們的孝順，帶動了他們自身的財運，對父母越好，他們累積的福氣也就越深厚。

生肖狗

很重情義，對於外人或朋友，他們都是有恩必報，對父母當然也是。他們將父母的養育之恩銘記心裡，不論身在何處，都時刻牽掛著父母，即使不為自己花錢，也肯定要為父母花錢，因此屬狗的人註定能賺大錢，而他們賺錢也只是想讓父母過上更好的生活。

生肖馬

別看屬馬的人喜歡自由，像匹脫韁野馬不受人管，實際上他們內心純真，在父母面前，永遠都是小孩子，且他們懂得體諒父母的辛苦並為父母分擔，這份難得的孝心在無形之中招來了財運。此外，屬馬人對錢沒什麼概念，他們只想用錢讓父母過得更舒心，有一個享福的晚年。

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