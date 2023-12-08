好難！三生肖「不會撒嬌」 屬虎個性堅強、這生肖懶得撒嬌

無論是女性或男性，有時在與家人、朋友或伴侶相處時，都會出現撒嬌的舉動，不過，根據《搜狐網》指出，有三個生肖不但認為撒嬌令人尷尬，且打從心底抗拒撒嬌的行為。

生肖虎

屬虎者具備很強的領導力，由於他們清楚知道自己當下應該做什麼，加上堅強的個性，因此學會撒校對於屬虎者而言相當困難。即便屬虎者與他人關係交好、親密，他們也不願意撒嬌，因為他們認為撒嬌其實就是弱者向強者低頭。

生肖龍

屬龍者由於相信弱肉強食，撒嬌意味著自己是弱者。屬龍者都想成為強者，生性要強，因此他們都不願意示弱，雖然可以接受他人向自己撒嬌，但無法接受自己向他人撒嬌。

羊生肖

屬羊者嘴上說自己會撒嬌，但平時懶得向他人撒嬌，他們內心堅強，認為撒嬌是軟弱的表現，不希望被他人看到自己的脆弱，即便是身邊最親密的人也是如此，所以屬羊者不會向他人撒嬌。

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