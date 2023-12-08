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2024「3生肖」有強大好運！猴生活事業都順遂 第一名能賺進大量財富

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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時光飛逝，轉眼就要邁入2024年，在新的一年中，許多人的運勢也會開始轉換，無論過去如何，未來才是最重要的，2024年將有三個生肖在不同領域中大放光彩，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：鼠

靈活又聰明的鼠寶寶，在工作上態度積極，勤奮且努力，在人際關係上能夠感同身受，為對方著想，並且保持和諧，與大家好來好去，這些正面的優點將在2024年更加的展現，讓你魅力倍增，成為眾人注目的焦點，同時你將發現越來越多的異性向你靠近，關係也會越來越親密，猶如置身桃花叢中，感情的種子隨手可得，能順利找到理想伴侶，但請你一定要忠貞不二，可別在桃花林中到處拈花惹草，以免破壞了原本甜蜜而美滿的戀情。

第二名：猴

八面玲瓏的猴寶寶，喜愛浪漫不受拘束的生活，有時或許散漫，有時或許虛榮，但基本上仍然有相當的積極心，願意在工作事業上運用手腕來達成目的，聽起來似乎有點狡猾，但猴寶寶就是這麼懂得擅用人際關係，在2024年的運勢發展上，猴寶寶的好人緣將有破表發光的能量，在在處處都會得到貴人相助，讓自己在生活及事業上變得更為順遂，尤其在工作上，更有機會得到長官提拔，升職加薪，建議猴寶寶要懂得惜福感恩，感謝老天爺的眷顧。

第一名：雞

最愛侃侃而談的雞寶寶，總是有自己獨到的見解，喜愛闡述各種事物的發展分析，以及各種小道消息的精闢剖析，不能說話對他們來說，可能比不能吃飯還要來得恐怖，在雞寶寶的世界裡，只有高談闊論才能與世界接軌，在2024年的運勢上，雞寶寶擁有相當強的大好運，尤其是業務人員，透過鏗鏘有力的語言，能夠瞬間打動客戶的心，讓對方願意掏錢消費，或是藉由自身靈敏的思緒，也能在投資市場上大有斬獲，請好好把握2024年，將能替自己帶來大量財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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