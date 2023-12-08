誰是天生領導者？天蠍超可靠前輩、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完
搜狐網分享，有三個星座是天生領導者，內建王者氣質，能夠讓身邊的人不自覺臣服，很安心地跟在他們背後，聽從他們的領導。
▎天蠍座
天蠍座是天生的領導者，他們通常在公司裡是大哥、大姊般的存在，身邊很多小弟、小妹圍繞。甚至同事們遇到什麼事情，都想跟天蠍座大哥大姊商量一下再下決定，天蠍座其實外冷內熱，很多天蠍座看起來很難溝通，其實他們的內心是很熱情的。
▎摩羯座
摩羯座也是天生領導者，摩羯座通常超級理智，正是因為這種特質，讓他們能夠成為同事、朋友的智囊團，他們的意見通常很中肯，也深得朋友信賴。
▎射手座
射手座是最有活力的星座，他們很熱情，也很願意幫助別人，對於朋友需要幫助，他們更是兩肋插刀，總而言之，射手座，就是一個天生能給朋友們正能量，能帶給人驚喜的領導者星座。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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