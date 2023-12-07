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「星座+血型」最容易引起感情糾紛三組合！雙子加這血型「最容易讓人誤會」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座與血型，瞭解哪些組合容易在感情中產生糾紛。圖片來源／ingimage
透過星座與血型，瞭解哪些組合容易在感情中產生糾紛。圖片來源／ingimage

每個星座血型的人，都有著不一樣的個性。有些人因為某些特質，很可能在感情世界中，出現一些讓人困擾的地方。日本網站「ハウコレ」近來就分析，羅列出三種血型和星座組合的女性，最容易在戀愛中產生糾紛。

第三名 牡羊座+AB型

牡羊座+AB型的女性屬於相當積極的類型，不管對自己還是他人，總是會直率行事。然而，這也是她們容易在感情中引起糾紛的原因。雖然冷靜和理性的頭腦，是她們的一大優點，但是不夠感性的部分，也可能造成溝通上的障礙。

第二名 射手座+A型

射手座+A型的女性個性樂觀，喜歡冒險，不管是對自己還是他人，總是能抱持著相當開放的視野，成為她們吸引人的魅力之一。而她們也容易喜歡上性格幽默的人，不過因為太缺乏考量現實面，因此往後容易有不穩定因子。

第一名 雙子座+B型

雙子座+B型的女性多才多藝，社交能力強，不管對誰都能夠臨機應變，以最佳的方式和人交際，結果反而讓對方以為有那個意思而產生誤會。而她們或許會結交到個性認真，值得信賴的另一半，但這樣的人有時也會自我主張過於強烈，變成控制慾太強的伴侶，引起其他糾紛。

星座 牡羊座 雙子座 血型

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