處女討厭當主角、這星座「隨時都想找洞鑽進去」！12星座「最討厭高調」排行榜

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聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的人不愛出風頭，喜歡低調行事。圖片來源／ingimage
有些星座的人不愛出風頭，喜歡低調行事。圖片來源／ingimage

有些人喜歡爭取目光，享受成為鎂光燈的焦點，但也有的人總是默默在背後付出，不喜歡高調行事。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座是習慣低調的人。

第12名 牡羊座

牡羊座認為無論什麼方法，只要能夠鶴立雞群，就是了不起的事情。

第11名 獅子座

說他們是「為了能夠變得顯眼而活著」一點也不為過。

第10名 水瓶座

喜歡展現性格的水瓶，自然格外地受到矚目。

第9名 射手座

雖然不是有意為之，但他們確實容易受到注意，且對此並不抗拒。

第8名 雙魚座

雖然沒有特別喜歡出風頭，但不會刻意迴避鎂光燈。

第7名 雙子座

比起炫耀自己，不如說是因為出於知識的好奇心而行動。

第6名 巨蟹座

由於對人的好惡很極端，碰到討厭的人就不想被看到。

第5名 魔羯座

比起站在台前，更喜歡擔綱幕後的推手。

第4名 天秤座

在以和為貴的生活法則下，不願太過引人注目。

第3名 金牛座

金牛座是重視穩定的和平主義者，他們就像是默默咀嚼著青草的牛一樣，以自己的步調享受生活，沉浸在自己舒適的環境之中。反倒是出風頭這檔事，還會成為無端惹禍的根源，讓他們難以理解。

第2名 處女座

個性慎重內斂，甚至到有點神經質的處女座，是屬於非常討厭「當主角」的星座。他們甚至覺得一旦變得有名，往後就會尾大不掉，想要盡可能擺脫這個狀況，讓一切處在自己的掌控之中。

第1名 天蠍座

性格內向的天蠍座，即使是在人群面前接受頒獎，對他們而言也是坐立難安，覺得只是增加個人負擔罷了。他們隨時都處在「真想找個洞鑽進去」的狀態，不見天日的陰暗之處，反而是他們最喜歡待著的地方。

星座 處女座 天蠍座 牡羊座 獅子座 雙子座 水瓶座 天秤座

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