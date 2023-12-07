「大雪」陰氣最盛！養生宜早睡晚起 命理師李行：該進補了

今(7)日是廿四節氣「大雪」，《李行開運攻略》臉書粉專分享「大雪」代表的意義，還有今天的轉運事項，快來看看吧！

大雪(陽曆12月7日酉時)

曆書記載：斗指甲，斯時積陰為雪，至此栗烈而大，過於小雪，故名大雪也。

氣候：大雪的意思是天氣更冷了。此時進入陰氣最盛時期，秋冬養陰，意謂此時節可以開始進補。

節氣有趣諺語：「大雪不凍，驚蟄不開。」

意指為大雪節氣非常暖和的話，到來年驚蟄節氣時，還是非常寒冷，動物還不會在驚蟄的時候出洞覓食。

💫《李行老師 天天轉運日》💫

2023.12.07(四) 己亥日

癸卯兔年(農)十月廿五

👉轉運色：黃色、灰色

👉轉運數：8、9

👉轉運時：11:00~15:00

👉轉運生肖：馬鼠猴

👉當沖生肖：蛇

💵求財運：正北方

💼求事業：正南方

👤求貴人：正北方、西南方

💑求桃花：東北方

🌞暖男老師小提醒： 這天為節氣大雪，睡眠習慣應適當地早睡晚起才符合養生之道喔！

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