「大雪」陰氣最盛！養生宜早睡晚起 命理師李行：該進補了
今(7)日是廿四節氣「大雪」，《李行開運攻略》臉書粉專分享「大雪」代表的意義，還有今天的轉運事項，快來看看吧！
大雪(陽曆12月7日酉時)
曆書記載：斗指甲，斯時積陰為雪，至此栗烈而大，過於小雪，故名大雪也。
氣候：大雪的意思是天氣更冷了。此時進入陰氣最盛時期，秋冬養陰，意謂此時節可以開始進補。
節氣有趣諺語：「大雪不凍，驚蟄不開。」
意指為大雪節氣非常暖和的話，到來年驚蟄節氣時，還是非常寒冷，動物還不會在驚蟄的時候出洞覓食。
💫《李行老師 天天轉運日》💫
2023.12.07(四) 己亥日
癸卯兔年(農)十月廿五
👉轉運色：黃色、灰色
👉轉運數：8、9
👉轉運時：11:00~15:00
👉轉運生肖：馬鼠猴
👉當沖生肖：蛇
💵求財運：正北方
💼求事業：正南方
👤求貴人：正北方、西南方
💑求桃花：東北方
🌞暖男老師小提醒：
這天為節氣大雪，睡眠習慣應適當地早睡晚起才符合養生之道喔！
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