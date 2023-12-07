12月星座運勢／牡羊快告白、金牛天蠍「貴人運」爆棚、2星座迎來戰友

到了2023的最後一個月，占星師米薩小姐分享影片「12月星座運勢｜答案之月！下決定迎接2024的榮耀✨」。前段時間由於海王星的逆行，讓人心理很沒有方向，再加上木星在金牛座逆行，影響了有關經濟層面的事情，對財務會有不安全感，但是到了12月，海王星跟木星在雙魚座和金牛座都恢復順行，所以前段時間的迷茫都將會得到解答。星座運勢，建議參考太陽、上升星座。

▎牡羊座

有可能跟喜歡的對象更進一步，是個非常適合告白的月份，也適合把話說開。如果是沒有對象的牡羊座可以將注意力放在職場上，在自我提升的同時也很容易遇到意氣相投的人。

▎金牛座

前一陣子是金牛座比較沒有信心的時期，自己的優點也比較難發展出來。但隨著12月的到來，金牛座就能夠好好發揮自己的長處，能夠更好的組織這份力量，再加上貴人運也會有所提升，所以能夠得到很多幫助。

▎雙子座

在12月份，雙子座會感覺到工作的壓力漸入佳境，手上的事情會更順手一些，或是身邊的同事會更有默契，做起事來不會卡卡的。也因為這樣，雙子座會比較有餘力去發展工作之外的志業或是身份，發現這個世界的好玩之處。

▎巨蟹座

巨蟹座在12月的生活節奏會輕盈很多，在這之前巨蟹座做事可能都是一個人在默默承受，但是12月會出現很多盟友，除了有更多的團隊合作，也可以拓展很多認知範圍外的事情，能夠接納別人的幫忙會讓你仔工作時更開心、更有效率。

▎獅子座

獅子座在12月的人氣會直線飆升，可能因為你的原因，大家才會聚在一起，而且你也能在這些聚會中創造美好的回憶。而獅子座12月的魅力在同性緣和異性緣都很好，所以每天都要好好打扮自己，多拍一點照片來製造美好的回憶。

▎處女座

12月對處女座來說是一個適合企劃、適合培育、適合耐心等待和耕耘的月份，你們做事情會很專注，會想要把事情做一個完美的收尾，也會想要把時間留給家人或是親密的朋友，不會有太多時間在社交上。而且也可能會有很多時間在家裡工作，同時兼顧工作也同時陪伴家人。

▎天秤座

天秤座來到12月會有一個很大的突破，在金錢上面可能轉虧為盈，可以開始將過去的投資儲蓄起來，在工作上的茫然感也會消失，會感覺自己正在突破很多事情，活躍度也會因此有所提升。

▎天蠍座

天蠍座在12月可能會想要做出一些與感情有關的重要決定，無論是想告白或是想把話說清楚，12月都是很適合的時機。如果是想要尋找事業上的機會可以跟能力比較好的人聊一聊，12月的你們很有貴人運，千萬不要害羞！

▎射手座

12月的射手座工作運勢開始轉好，尤其是身邊會有需要照顧的人，所以射手座更能夠感受到自己是有能力去照顧大家的，也會因此多做一些事、多承擔一些責任。

▎摩羯座

前一陣子雖然有很多的合作，但是這些合作的目標和過程可能都不是太明確，也因此花了很多時間去摸索。但是這些事情在12月份是會有解答的，你也知道要怎麼用更簡單的方式去表達自己的想法，而不跟他們消耗時間。摩羯座的各種機會也變多了，這些機會都不會超出你的能力，可以讓你在做的同時也享受到玩的樂趣。

▎水瓶座

前段時間水瓶座家裡的事情比教繁雜，需要花很多的精力去照顧，而這些繁雜的事情也都跟人的基本生理需求有關，所以這些不穩定也造成水瓶座的不安全感。但是到了12月這些事情都會有所解決，同樣的困難也不會再發生，水瓶座可以安心的去進行接下來的人生規劃，水瓶座也可以透過出去玩或是找朋友來恢復對這個世界的熱情跟動力。

▎雙魚座

前一陣子的雙魚座是比較忙碌且混亂的，光是要讓他不出錯就已經用掉所有的力氣了。但是不要擔心到了12月這些混亂就告一段落了，可以得到更多人的支持和援助， 前段時間的力不從心的根源，是因為雙魚座正在體驗人生進擊的階段，所以才會有不上不下的感覺，沒有辦法很精準地做出決定。想要在避免這種事情的發生，雙魚座一定要擠出一點時間學習提升自己，這樣才能更長久地去解決這類的問題。

12月星座小祝福。圖擷自米薩小姐占星誌

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