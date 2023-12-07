今日「大雪」報到！3生肖財運如雪片飛來...龍要加薪了
今(7)日為節氣中的「大雪」，清水孟國際塔羅雲蔚老師指出3生肖，在「大雪」期間，財運更旺。隨著天氣的改變，財運也會跟著變化，有些生肖財運當頭，也會越來越有錢，快看看有你嗎？
TOP 3 蛇
生肖蛇，大雪日的這幾天，星象有利於財運。在遠地打拼的遊子，或需要往返奔波的，能帶動財運，雖然辛苦，但收獲也會成正比。如果有擔心財務的，這期間能將不如意的都轉為吉利，曾經看好的投資項目都可嘗試，有好運氣的加持能到不少財富。
TOP 2 雞
生肖雞，大雪期間有福星降臨，積極爭取財務機會，大多能有成功的機會，屬於事半功倍的好運氣。此外，經商者遇到好客戶的情況也多，人緣也不錯，對財運能有大大的幫助。業務人員也很適合衝剌業績，多勞多得，因此，不管做生意還是拿薪水都進帳多多，小金庫滿滿。
TOP 1 龍
生肖龍，大雪日有吉星高照，財運有貴人來幫忙，賺到大錢是很有機會的。開店做生意的，生意將有機會更為興隆，獲得財利。上班族也有加薪的好機會，若有不如意的財務問題，有機會化險為宜。此時只要好好留意家庭關係，還有社交活動時多注意說的話，大多能有不錯的財富活動。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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