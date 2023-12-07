靠最後一個月！「3生肖」12月鹹魚翻身 虎勢不可擋、第一名財運超強

時光飛快，2023年即將進入尾聲，你是否仍有未完成或是無法突破的計畫呢，在今年的最後一個月，有幾個生肖將要在不同領域中大放異彩，鹹魚翻身，逐步的在今年畫下一個完美的句號，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：虎

令人敬畏的虎寶寶，無論走到哪裡都會帶起一陣旋風，好似霸主降臨，勢不可擋，因此在人際關係上，常常以氣勢壓人，而非以德服人，但在2023年12月底，虎寶寶鋒銳的氣場將有逐漸暖和的跡象，降低了許多距離感，身邊的人也開始願意跟你交心，甚至是真心對你付出和協助，在這最後的一個月裡，可以真誠與人交流，過去的誤會干戈能夠化解，也會結交許多志同道合的好朋友，對於自身未來的發展，會有相當大的幫助。

第二名：鼠

喜愛在書本中打滾的鼠寶寶，本身就博學多聞，與人相處時，常表現得溫文儒雅，誠懇而樸實，這樣的親和力讓許多人都喜歡與鼠寶寶為友，在2023年12月底，鼠寶寶將要展現的就是感情桃花運，心中若有喜歡的對象，就不要再猶豫不決，趕快抓緊這波運勢勇敢告白，能讓你心想事成，如果在感情上有競爭對象，請你更不要退卻，要相信自己的實力，努力爭取，絕對能夠打敗對方，獲得自己朝思暮想的甜蜜戀情。

第一名：豬

看似慵懶的豬寶寶，天真浪漫，開朗樂觀，最喜歡做白日夢，常常會天馬行空，編織出許多絢麗的美麗憧憬，讓自己在平淡無趣的生活中增添許多樂趣，但是在2023年12月底，請趕快收起這虛無飄渺的白日夢，打起精神，振作起來，這最後一個月裡，最強的就是財運，無論你是從事哪一方面的工作，都有機會讓財庫源源不絕的增加，如果是固定薪資，也能夠透過投資讓自己獲利，所以一定要好好努力，千萬可別蹉跎這大好時光。

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