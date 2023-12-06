3星座有錢卻變得更無情 天蠍用錢維持自己控制欲

沒錢萬萬不能，但有錢可能會讓人變一副樣，陸媒《搜狐網》分析，在占星學中，有3個星座在財富面前，可能會變得比較絕情，有錢之後可能個性改變，甚至對親友變得冷酷。金牛座可能會遠離不符合自己物質、社會地位的朋友，處女座會變得更理性，天蠍座可能會不惜用財富來維持自己的控制欲，損害到與他人的情感。

金牛座

金牛座天生對物質與安全感有強烈的渴望，他們對錢財敏感且追求，當金牛座的人擁有財富後，他們的生活品質跟價值觀都有可能會改變，他們會更重視物質的享受與社會地位，也因此會開始遠離一些不符合他們新生活方式的朋友，甚至會在財富增加後，失去原本樸素跟真誠的個性，也可能不自覺得變得自我中心跟保守，忽視了朋友間的情感。

處女座

處女座天生細膩又深思，喜歡追求完美與秩序，處女座如果擁有了財富，追求完美的個性可能會更強化，他們可能會過份注重細節、追求完美，容易變得挑剔又苛求他人，這讓他們在人際關係上面會顯得無情，甚至有時候面對朋友也會更冷酷。

天蠍座

天蠍座天生具有強烈的情感跟控制欲，當他們擁有了財富後，可能控制欲會增加，開始利用財富來加強控制環境、周遭親友，他們可能變得更強勢和佔有慾，會注重個人的權力和影響力，利用財富來實現目標跟慾望，甚至不惜為了控制欲而損害他人情感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。