表情藏不住！4星座超沒心機 「牡羊座」看得出來在想什麼

有些人習慣把內心的想法表現在臉上，有些人遇到大事則可以面不改色，不讓人看透心裡的想法。陸媒《搜狐網》分析，有4個星座是標準「藏不住情緒」的人，火象星座的牡羊座、射手座常常將喜怒哀樂表現出來，性格多變的雙子座喜歡與人交流，通常不會隱藏情緒。

牡羊座

牡羊座的個性坦率，喜歡直接表達自己的想法，他們也比較沒有小心機，不會掩飾情緒，時常會把喜怒哀樂表現在臉上，快樂時就笑得合不攏嘴，難過時就愁眉苦臉，讓身旁的親友馬上能了解他們的情緒。

射手座

射手座的人很熱情開朗，也喜歡跟人交流，對情緒的反應很強烈，會很有主見，也會直接表達出自己的想法。快樂時馬上想找人分享，悲傷時也會出現沉悶的表情，根本藏不住表情。

雙子座

雙子座的人鬼靈精怪，想法多變又思維敏捷，他們很樂於跟人相處，也不太會隱藏自己的情緒，每當發生有趣新奇的事情，馬上藏不住笑容的跟他人分享，而難過時也會表現出垂頭喪氣的模樣，像個孩子一樣表情全寫在臉上。

雙魚座

雙魚座的人個性溫柔又純真，他們總是真誠的與他人交流，他們如果發生好事，快樂的表情全寫在臉上，如果感到難過的話，就會表現出柔弱，需要他人安慰的樣子，雙魚座很容易讓人對他們產生同情心。

這4個星座的特質都是單純、真誠與善良，不懂得如何隱藏自己情緒，雖然可能會在人際交往中吃虧，但也容易找到真心的好友，並獲得他人的信任與理解。

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