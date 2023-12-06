表情藏不住！4星座超沒心機 「牡羊座」看得出來在想什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
有4個星座表情容易藏不住，喜怒哀樂全寫在臉上。示意圖／ingimage
有4個星座表情容易藏不住，喜怒哀樂全寫在臉上。示意圖／ingimage

有些人習慣把內心的想法表現在臉上，有些人遇到大事則可以面不改色，不讓人看透心裡的想法。陸媒《搜狐網》分析，有4個星座是標準「藏不住情緒」的人，火象星座的牡羊座、射手座常常將喜怒哀樂表現出來，性格多變的雙子座喜歡與人交流，通常不會隱藏情緒。

牡羊座

牡羊座的個性坦率，喜歡直接表達自己的想法，他們也比較沒有小心機，不會掩飾情緒，時常會把喜怒哀樂表現在臉上，快樂時就笑得合不攏嘴，難過時就愁眉苦臉，讓身旁的親友馬上能了解他們的情緒。

射手座

射手座的人很熱情開朗，也喜歡跟人交流，對情緒的反應很強烈，會很有主見，也會直接表達出自己的想法。快樂時馬上想找人分享，悲傷時也會出現沉悶的表情，根本藏不住表情。

雙子座

雙子座的人鬼靈精怪，想法多變又思維敏捷，他們很樂於跟人相處，也不太會隱藏自己的情緒，每當發生有趣新奇的事情，馬上藏不住笑容的跟他人分享，而難過時也會表現出垂頭喪氣的模樣，像個孩子一樣表情全寫在臉上。

雙魚座

雙魚座的人個性溫柔又純真，他們總是真誠的與他人交流，他們如果發生好事，快樂的表情全寫在臉上，如果感到難過的話，就會表現出柔弱，需要他人安慰的樣子，雙魚座很容易讓人對他們產生同情心。

這4個星座的特質都是單純、真誠與善良，不懂得如何隱藏自己情緒，雖然可能會在人際交往中吃虧，但也容易找到真心的好友，並獲得他人的信任與理解。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

情緒 表情 星座

延伸閱讀

施明德病情轉穩定！曾交代遺言託孤 陳文茜怒：我可能比你快死！

施景中曝孕婦血崩「死了三次」 寶寶在急救中離開惹哭網友

醫師曝光小學女同學簡訊 暖謝：你是唯一願意坐旁邊的人

他曝同事買房「近1000萬買公設」 網酸：花園的花都是他的了

相關新聞

四生肖超會賺錢！屬牛很有生意頭腦 這生肖財富年年成長

根據《搜狐網》指出，十二生肖中，有四個生肖不但具備生意頭腦，還有穩定的財富，因此這些人不但有出色的賺錢表現，而且每年都能一直進步。

3星座有錢卻變得更無情 天蠍用錢維持自己控制欲

沒錢萬萬不能，但有錢可能會讓人變一副樣，陸媒《搜狐網》分析，在占星學中，有3個星座在財富面前，可能會變得比較絕情，有錢之後可能個性改變，甚至對親友變得冷酷。金牛座可能會遠離不符合自己物質、社會地位的朋友，處女座會變得更理性，天蠍座可能會不惜用財富來維持自己的控制欲，損害到與他人的情感。

表情藏不住！4星座超沒心機 「牡羊座」看得出來在想什麼

有些人習慣把內心的想法表現在臉上，有些人遇到大事則可以面不改色，不讓人看透心裡的想法。陸媒《搜狐網》分析，有4個星座是標準「藏不住情緒」的人，火象星座的牡羊座、射手座常常將喜怒哀樂表現出來，性格多變的雙子座喜歡與人交流，通常不會隱藏情緒。

3生肖運勢將迎來巔峰！事業順遂、貴人相助 財運旺到擋不住

根據《搜狐網》指出，12月6日起，有3生肖將迎來運勢巔峰，踏上平步青雲之路，財運有如洪水般滾滾而來，將在事業與財富的領域綻放光芒，掌握不可阻擋的發大財機會。

每日星座運勢／處女有心儀對象出現 主動才有希望

2023-12-06牡羊座短評：運勢較差，需從積極面看待事情。【整體運★★☆☆☆】戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；

2023最後一次水逆！5星座「衰到有剩」 慘淪水逆重災戶

2023年即將走入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師提醒民眾，2023年12月13日至2024年1月2日是今年最後一次水星逆行的時間，在此期間可能會讓人出現明顯的古怪行為，造成生活上的不便，狀況差一點還恐致昏睡、焦慮或難以專注，而小孟老師也點出受到最嚴重影響的五大星座重災戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。