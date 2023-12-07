快訊

耗能又易壞！專家建議別買5種家電：這樣選擇更可靠及長遠

名醫在美摔斷肋骨急診躺6小時花50萬 返台健保給付僅3704元

亞錦賽／回應球迷需求 冠季軍賽大巨蛋將開放近2.2萬人！

12月生肖事業運解析：屬虎大放異彩、屬狗小心過勞

科技紫微網／ 科技紫微網
12月生肖事業運解析：屬虎大放異彩、屬狗小心過勞(圖片來源：Shutterstock)
12月生肖事業運解析：屬虎大放異彩、屬狗小心過勞(圖片來源：Shutterstock)

2023年來到了最後一個月，這將是今年事業的關鍵收尾時刻。它會為你帶來意想不到的轉變和挑戰嗎？科技紫微網將為大家分析12生肖這個月在職場上的運勢走向，幫助大家把握機遇，迎接新年的成功與成長。

本月事業之星：
生肖虎
生肖龍
生肖猴
生肖豬

生肖鼠

高開低走的一個月，雖有一個順利的開頭，卻沒有為你打好繼續走運的後步。你在中旬之後開展的行動，將受頗多阻礙，引發你的焦躁情緒，也讓事情陷入更糟的地步，離目標越來越遠。適當借助身邊人的力量，才有機會重回正軌。

生肖牛

雖然會有偶發的小麻煩，但是在上揚的運氣面前，這些問題不過都是些小魚小蝦，難以掀起大風浪。對腦力勞動者，尤其是需要靈感迸發的廣告、設計、企劃人員而言，此月工作進展十分順利。和同事保持良好的人際關係，會幫你減輕不少的工作壓力。

生肖虎

工作上沒有什麼好煩心的，能在預料之外超額完成手上的案件，令你開心不已。升職的機會已經在向你招手，勇敢向前奔跑吧。

生肖兔

外界環境的變動、周圍人透露出來的資訊，都帶給你強烈不安的暗示。本月情緒極易受到這些事的波動，但其實只是你在嚇唬自己而已。這個月你的機運其實並不差，很多難得的好機會需要你打起精神去爭取、去把握。表現活躍一些，機會會離你更近一些哦！

生肖龍

職場人際關係順暢，無論是與上司、同事還是屬下，都能相處融洽，工作進展非常順利。下半月有機會發揮領導才能，好好把握機會。

生肖蛇

好運降臨，人逢喜事精神爽。之前所做的規劃，本月都有可能落地實行，只要把握好每件事各自的運行節奏，「多」喜臨門也不是不可能的事情。偶爾會有無能為力的錯覺作祟，擾亂心緒，和朋友外出休息一番，即可痊癒。

生肖馬

對危機預判不足，此月所發生的意外之事，並不會有你所想像的轉圜餘地，只有提早做好充足準備，才能盡可能地免除手忙腳亂、無力應對的尷尬局面。不要總是盯著別人的收穫，把精力多放在自己的工作與生活上，才是提升運勢的正道！

生肖羊

平穩但略帶波折的一個月裡，讓你大有進步的發展機會已然來到眼前。不過，想要牢牢把握住它，你還有很多準備工作要做，例如嘗試新的工作方法、轉變思維方式，都對你有所裨益。之前留下的問題若不及時清理，會成為限制你的絆腳石。

生肖猴

強勁旺盛的勢頭，讓你如虎添翼，在運勢光環的籠罩下，你的能力將更加凸顯。本月不論是手邊正在處理的事情，還是新接下的任務，你都能圓滿完成，還能得到上司獎勵喔！外面有更多機會等著你，主動出擊，就能大有斬獲！

生肖雞

不斷抱著向上衝的想法，會讓你在本月收穫頗豐，往日夢寐以求的心願、目標，本月都有機會實現。但凡事都有兩面，你的自我要求雖能令你達成所願，卻也易為你帶來負能量。閒人的流言碎語、願望未成時的精神困頓等，都是你無法逃避的麻煩事。

生肖狗

事業壓力如潮水般向你襲來，沉重的壓力將使你的身體和精神雙雙受到煎熬，情緒隨時有暴走的跡象。若隨意插手他人負責之事，則有額外增加自己精神負擔的風險。需要適時放鬆、調節自己的心態，才不至於被重力壓垮。

生肖豬

雖然會有偶發的挫折感，讓你感到沮喪，但你的本月事業發展不該把焦點放在這些事上。大部分時刻，好運都籠罩在你的頭上，你會感受到自身力量受到有力的加持。若你無法從牛角尖鑽出來，會阻滯心願達成的步伐，果斷一點，你才會離成功更近。

【延伸閱讀】

十年大運論人生！你會連走十年的好運嗎？

農曆生日後運勢大不同？首創小限運勢盤

科技紫微網

生肖 運勢

延伸閱讀

3生肖運勢將迎來巔峰！事業順遂、貴人相助 財運旺到擋不住

好羨慕想認識！4生肖越老越有錢　屬鼠會做出正確投資、屬豬靠努力晚年過得很富足

「大雪」周四報到！ 命理師：7生肖運勢最強 第一名有如神助「事業財運都旺」

4生肖大雪至年底財運爆發！屬蛇收入將超出預期 這生肖霉運掰

相關新聞

12月生肖事業運解析：屬虎大放異彩、屬狗小心過勞

2023年來到了最後一個月，這將是今年事業的關鍵收尾時刻。它會為你帶來意想不到的轉變和挑戰嗎？科技紫微網將為大家分析12生肖這個月在職場上的運勢走向，幫助大家把握機遇，迎接新年的成功與成長。

12月生肖財運大揭秘：屬豬有財星報到、屬鼠小心得不償失

隨著12月的到來，各生肖的財運走勢也呈現了新的風貌。在這個節慶氣氛濃厚的月份中，科技紫微網將為大家揭曉12生肖的財運動向，探索每個人該如何把握機遇、迎接財富的變化，為新一年打下堅實的財務基礎。

自尋煩惱三星座！雙魚想太多、天秤公平魔人、「這星座」同理心氾濫成災

在生活上，每個人一定都有在心煩的事情，有些人能想開，但有些人就是很糾結。命理網站旺好運分享「這些星座總是很愛自尋煩惱」，快看看你上榜沒。

每日星座運勢／天秤機會隱藏著危機 不宜輕舉妄動

2023-12-07牡羊座短評：事業運極佳。【整體運★★★★☆】高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任

雙子大膽挑戰、天蠍破繭而出！12星座「2024上半年運勢」分析

年關將至，在過完這個12月後，就將迎來2024年。日本網站「ananaweb」近來便分析12星座，搶先預測在2024年的前半段，每個星座分別會有著什麼樣的運勢。

3星座有錢卻變得更無情 天蠍用錢維持自己控制欲

沒錢萬萬不能，但有錢可能會讓人變一副樣，陸媒《搜狐網》分析，在占星學中，有3個星座在財富面前，可能會變得比較絕情，有錢之後可能個性改變，甚至對親友變得冷酷。金牛座可能會遠離不符合自己物質、社會地位的朋友，處女座會變得更理性，天蠍座可能會不惜用財富來維持自己的控制欲，損害到與他人的情感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。