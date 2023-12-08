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年底前完成脫單KPI！12月份「這些星座」桃花人氣最旺

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12月份這些星座桃花人氣最旺(圖片來源：Shutterstock)
12月份這些星座桃花人氣最旺(圖片來源：Shutterstock)

2023年即將過完，單身的朋友，你們在年初時是否有把「脫單」當成今年的待辦事項呢？目前的進度如何？已經有正在瞭解發展中的對象？還是桃花凋零，沒能掀起任何情感水花？本年度最後一個月了，或許還可以搶救一下，趁年底前完成KPI，用甜甜的戀愛給2023年劃上句號。尤其下面這幾個星座，這是最後一趟車了，快上吧！

科技紫微網現在就來告訴你，哪些星座能在今年年底獲得桃花運眷顧。太陽星座或上升星座都可以參考喔！

處女座

本月的桃花從四面八方湧來。年底了，想要給你介紹對象的各路親朋好友都開始蠢蠢欲動，桃花之多，可能讓你連訊息都來不及一個個回覆，但出於禮貌又不得不硬著頭皮去接觸。其實仔細挑選看看，說不定其中藏著驚喜哦。

對相親這條路子不感興趣的處女座們，可以給自己找點東西學學，像是去圖書館找書找資料，報名社區大學的社會學習課程，或參加地方社團的活動，都是不錯的選擇。因為本月很容易在學習的過程中，結識與你志同道合的另一半喔。

另外，本月中旬水星又回到處女座的戀愛宮，部分人可能會再次跟舊情人有聯繫，或是曾經的曖昧對象突然又在社群冒出來。如果你仍對舊情無法釋懷，那麼可以淺淺地期待一下，或許能再續前緣，在年底結束之前，向自己交出一份滿意的戀愛答卷。

天蠍座

本月有許多家庭聚會或者跟親朋長輩見面的機會。有機會靠著現有的人際關係，認識新朋友甚至建立新的社交圈，這可是很久都沒有過的事了。這個月的新朋友，可能是會填補你感情生活的空白的人哦，你們相處起來就是像是認識已久的老友，並且會重新激發你與人互相瞭解的熱情。

但部分天蠍態度還是有些被動又高冷，面對向你示好的人，你會因為興致不高，或太有警戒心，錯過本可以進一步發展的對象。單身的蠍子們，本月可以沉澱下來好好想想，自己是否真的準備好要開啟一段感情。而非一邊渴望，又一邊抗拒。

射手座

雖然已經是12月，但對射手座而言，簡直是正值春天！沉寂了一段時間的感情生活，終於開始復蘇。如果你心中已有對象，可以在月中主動跟對方聯繫，吃吃飯，看看電影，說不定能在濃濃的聖誕氛圍或跨年氛圍裡，戳破曖昧，開啟一段受祝福的新戀情。

至於沒有待發展對象的射手，本月桃花也相當可觀。你自帶魅力和光環，可以吸引到第一眼看見你的異性。建議多多外出，想要偶遇哪種類型的異性，就去哪種場合多逛逛，新戀情說不定就藏在偶遇裡。比如，喜歡運動型的就多去去球場，喜歡文藝型的就多去展覽和書店。轉角，可以遇到愛哦！

水瓶座

年底了，水瓶們會真真切切地感覺到：來了來了！桃花來了。但，任何桃花都需要人為手動開啟，也就是你需要給自己製造「被人看到的機會」，你要走出去，為自己安排社交活動。部分人會在網路上認識很聊得來的人，並有進一步發展的趨勢，只是未必會長久，需要自己權衡。

上半月不妨著手塑造自己的新形象，置辦一些能秒殺異性的行頭。月中以後桃花綻放得很明顯，可以試著與朋友結伴探索新的遊玩方式，並能以此為契機催動桃花，有人會主動向你示好喔。另外，若有心儀的對象，本月不妨趁機追擊，或許會是個不錯的開始。

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