你看得到我，但你抓不住我 - 談談遷移宮

「我這個人從出生後就一直待在家鄉，也不會想要搬到外地去; 所以如果遷移宮不好，是不是就不太會兌現?」

人們傾向用一種自我感覺良好，或是自圓其說的心態來詮釋事物。但是其中的因果關係，往往卻是正好相反，甚至倒因為果。

遷移宮不好，便代表有著難以離開出生地到外地發展的傾向; 一直待在出生地，就已經兌現「遷移宮不佳」的狀態了！

如果單純用字面上的意義來詮釋遷移宮，可能就會低估遷移宮對於坐命者的重要性。如果要評論十二宮個別宮位對於坐命者影響力的高低，遷移宮的影響力是僅次於命宮。

從結構的角度來看: 影響一個宮位的力量，包括三合以及對宮，也就是一般常提到的「三方四正」；三合(地支三合)則包括本宮以及三合中的其他兩宮。

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如果用量化的概念來詮釋「三方四正」對於本宮的影響力，可以用以下的方式來計算。

如果命宮組合是紫微天相，紫微天相對於本宮(也就是命宮)的影響力是100%。

對宮對於本宮的影響力大約是70%，因此宮內主星破軍對於本宮(也就是命宮)的影響力是70%。

三合中本宮以外的其他兩宮，對於本宮的影響力大約是50%，因此財帛宮的武曲天府與官祿宮的廉貞，對於本宮(也就是命宮)的影響力是50%。

因此，也不難想像遷移宮的影響力為何超越其他個別宮位了。

足以成格，也足以破格

對於大部分的主星而言，都不喜歡和煞星同宮，因此在眾多的「好格局」中，只要命宮主星與煞星同宮，「好格局」便不再成立。

那麼退而求其次，煞星出現在遷移宮，而命宮沒有任何的煞星，在這種情況下「好格局」依舊成立嗎?

答案往往是否定的！

依照先前的分析，對宮對於本宮的影響力大約是70%; 因此，遷移宮的煞星對於命宮的組合仍會造成一定程度的影響力，好格局依舊被遷移宮的煞星所破壞，是可以理解的。

舉例來說，廉貞天府與武曲天府都算是相當不錯的格局。

前者具有人際桃花的特質、八面玲瓏，又具備無中生有的賺錢本事; 後者則是既有賺錢的動力，又有理財的本事。

然而，當遷移宮有擎羊進入，與七殺同宮之後，廉貞天府與武曲天府的好格局便不復存在。

無論是從遷移宮所代表的廣義人際關係，或是在外活動的安全角度來看，容易與他人起衝突，或是在外活動時可能會有安全隱憂，都是不利格局發展的負面因素。

既然遷移宮具有左右命格的影響力，有些由命遷線所構成的格局，也和星曜同宮的組合具有類似的風格。

例如，子午位的太陽，對宮必為天梁，因此與卯酉位的太陽天梁具有極為類似的個性與風格。辰戌位的太陽，對宮必為太陰，因此與丑未宮的太陰太陽具有極為類似的個性與風格。

你看得到我，但你抓不住我

命宮主星代表的是坐命者的個性、特質、行為模式，遷移宮的主星則代表坐命者潛藏的個性以及對外的態度。

這看似矛盾的描述，其實正說明了人們充滿矛盾的行為與心態。

有些人以遷移宮的主星形象走跳江湖，目的是隱藏命宮主星過於凶悍、霸道的個性 (例如七殺在命宮，遷移宮必有天府；破軍在命宮，遷移宮必有天相；命宮紫微獨坐，遷移宮必有貪狼)。

以七殺為例，遷移宮有天府，代表貴人與機遇，但是它們不會自動出現，必須靠坐命者的努力與經營。積極參與社團、勤於對外接觸、建立人脈關係都是可以努力的方向。而這種需要向外拓展的傾向，往往也決定了七殺的工作取向。

既然需要貴人與機遇，七殺就會依據「潛在利益的大小」來調整自己的態度。

某個富可敵國的紅頂商人，平常以霸氣、強勢的態度示人。但是對於商業往來的客戶，卻是禮貌周到、細膩貼心，甚至主動彎下腰來為客戶繫鞋帶，這可就是一般人看不到的風景。

破軍也有類似的風格，對於初結識或是不熟的人而言，破軍給人的最初印象通常是謙恭、溫和、有禮。但是過了一段時間之後，羊皮褪去，狼性逐漸顯現。也兌現天相粉飾太平，擅於掩飾缺點的特質。

有些人則是以命宮主星的形象示人，但是當受到壓力或是挫折、攻擊時，遷移宮主星的潛藏個性就會適時出現，形成保護機制 (例如天相在命宮，遷移宮必有破軍；天府在命宮，遷移宮必有七殺)。

天府的個性急，與遷移宮的七殺脫離不了干係。由於天府並不是一個行動派，加上又稱為「號令之星」，所以個性急的展現完全在對外的態度，急著要別人趕快把事情處理好(否則就不叫「號令之星」了!)。

破軍不易控制的破壞力、翻臉像翻書的特質，會讓受到衝擊或攻擊的天相，在重形象的包袱下，常選擇「暫時隱忍，伺機報復」的策略，成為人際關係中的不定時炸彈。

有些命宮或遷移宮沒有主星，因此借用對宮的主星當作主星(例如天同巨門、天同天梁、天機天梁、天機巨門)。既然命宮與遷移宮是同一組星曜所組成，左看右看還是一樣，那麼坐命者就常會以真面目示人。(真正的原因是: 他們也沒有別的面目可以示人)

另一類的組合中有太陰或太陽(例如太陽巨門、太陰天同、天機太陰、太陽天梁)，而太陰或太陽的星性會因其廟旺或是落陷而有相當大的差異，簡單地說就是光明與黑暗的強烈對比。

因此雖然是同一個星曜組合，但是命宮與遷移宮的性質差異極大(通常是一組廟旺，另一組落陷)。

這一類的組合有些在外光鮮亮麗、閃亮動人，活動力強、人緣極佳；但是內在的心境與情緒彷彿處在不見天日的暗黑地窖，鬱悶的情緒找不到宣洩的出口。

在這個複雜機制的背後，有個再簡單不過的原則: 你看到的，就是坐命當事者想要讓你看見的樣子，無論它是溫和可親或是凶悍難搞。

這種裡外不同調的情況，固然是坐命者本身依據環境或情境做出的調整機制，但是坐命者本身也會深受困擾。

辰戌位巨門的坐命者，遷移宮必有天同，依據先前的邏輯與理論，坐命者的個性與丑未宮的天同巨門類似。

然而遷移宮常是坐命者在與外界接觸時所呈現的個性或心態，天同在遷移宮則代表坐命者在外隨遇而安，有單純化與童稚化的傾向。

有些坐命者不時抱怨：在外與好友聚會時，常一不留神就透露太多的個人隱私或秘密，等回到家仔細思考後又覺得不妥與擔憂。然而下次聚會時，又重蹈覆轍，搞得自己心神不寧、進退失據。

廣泛但不確定性高的人際關係

在紫微十二宮當中，有許多宮位是與人際關係有關。

較為親近的人際關係有父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮，僕役宮與遷移宮則屬於家庭以外的人際關係。

僕役宮的範圍雖然較明確，但有時頗為複雜。

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遷移宮所指的人際關係則較不具體，用一般人可以認知的方式來形容，就是指「人緣」或「人氣」，也就是在與坐命者並非熟識或深度交往的情況下，對坐命者的觀感或印象。

遷移宮不佳(通常是主星落陷、化忌、有地空或截空)的人，通常在外名氣不響亮、認識的人不多，認識他(她)的人也不多，或是風評不佳、觀感不佳。

如果以網紅、演藝界、政治界的知名人士為例，遷移宮的組合好就代表人氣旺、名氣響亮、知名度高。

就算是一般人，也會有這種人氣旺弱或是風評好壞的差異。

然而，人氣旺、名氣響亮、知名度高就代表坐命者表裡如一、真實的個性受人欣賞嗎？ 風評不佳、觀感不佳就代表坐命者一無是處嗎？

倒也未必！

就如同先前所述，遷移宮所指的人際關係較不具體，所以對坐命者的認識也會比較淺薄。而僕役宮所指的人際關係則較為具體，是真實互動或交往、共事後所產生的明確結果。

以政治人物為例，遷移宮的範疇比較像是網路的空戰，也是形象與人氣; 僕役宮的範疇則像是競選團隊、幕僚、扛轎的樁腳，與實質的選票有關。

人氣不旺(遷移宮不佳)與犯小人(僕役宮不佳)，到底哪一個所造成的傷害比較大，不僅見仁見智，也和坐命者本身的身份與角色息息相關。

在外的安全與發展

遷移宮既然以「遷移」為名，必然會有相關機遇或機會的觀察：坐命者是否適合離開出生地或是現居地，到外地發展?

所謂的「適合與否」，其實就是坐命者命宮與遷移宮強弱對比的結果。

遷移宮強於命宮，便適合前往外地發展; 反之，命宮強於遷移宮，通常適合在出生地發展，縱使離開出生地，也不會是過於遙遠的距離。

而強與弱其實是相對的比較：有廟旺主星所在的宮位，就是相對地強。

遷移宮有「化祿」或「祿存」，稱為「祿在遠方」，意味著坐命者離開出生地或是現居地，會有較佳的發展機會。

「化忌」則是另一種指標。

廣義的「化忌」代表是非、挫折、欠缺及收斂，用最直白的方式來形容：就是「化忌」在哪裏，「是非挫折」就在哪裡。

化忌在遷移宮，代表坐命者在出生地以外的地方就容易有是非、挫折，自然就不適合到外地發展。而化忌在命宮，則代表坐命者在出生地就容易有是非、挫折，自然就不適合在出生地發展，比較適合在外地發展。

這種是非與挫折，有時並非實際狀況的呈現，而是坐命者的心態與感受。如果一個人對於某些環境無法感受如魚得水的自在與舒適，那麼也不可能長期在此一環境中生活與工作。

遷移宮有「化祿」或「祿存」，意味著離開出生地或是現居地，會有較佳的發展機會; 化忌在命宮，就不適合在出生地發展，較適合在外地發展。

既然擁有相同的結論 - 較適合在外地發展，那麼「遷移宮有化祿或祿存」與「命宮有化忌」可以劃上等號嗎？

當然不是！

「遷移宮有化祿或祿存」意味著有好的機遇在遠方吸引著坐命者(所以才稱為「祿在遠方」)，而「命宮有化忌」則意味著坐命者在出生地發展不順，被迫到外地尋找機會。

「主動與被動」以及「追尋與被迫」則更細膩地描述了坐命者的動機與心態。

相對於「化忌」所代表的是非與挫折，煞星在遷移宮則代表一種實質的傷害，也就是在外活動有了安全上的威脅。

安全的威脅其實來自與他人的衝突或事件，如遭竊、勒索、騷擾，以及活動所造成的山難、海難、車禍。甚至摔傷、跌倒、墜落，都可以算是遷移宮有煞星所造成的實質傷害。

最常見的組合就是天機加煞(尤其是擎羊)。

在命理中，天機代表舟車(也就是交通工具)，擎羊代表血光; 因此天機加擎羊出現在遷移宮，也不難想像會發生什麼意外或傷害。

有些看似平穩的組合，卻也是危機暗藏。

文曲是六吉星之一，除了略帶桃花之象外，其實很難將它與凶險的事物連結。

然而，在命理的理論中，遷移宮有破軍與文曲同宮，便稱為「水厄」。「水厄」遠比「水逆」凶險得多，代表溺水的機率升高。

行運中當化忌(文曲化忌)或煞星再進入遷移宮時，坐命者遠離各種水域、水上活動，則是最佳的自保之道。

無論從格局或是安全威脅的觀點來看，遷移宮對坐命者的重要性遠比想像中來得高，但是所得到的關注度卻遠不如其他的宮位。

不僅外人，可能連坐命者自己都「看得到，卻抓不到」!

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