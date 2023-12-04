12月份生命靈數分析：4號人人際溝通運不佳、6號單身人有新桃花現身

引用二數指引作為12月的開端：

想像裡，你以為去了哪裡，卻哪兒也都沒去，

別只住在如風的虛幻裡，那兒什麼都沒有，

不過倒是少不了絕望與傷心。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 七宮．雙魚．水星

整體運勢：不太願意看清現況的本週期，雖然還是會得到他人溫暖的支持、情感的交流，一點不少，不過這些正向的東西，卻沒能流到你的心裡，自顧自想像、猜測的一號人，在與人互動時，總是閃避直球的回應，也會為你惹來不必要的流言蜚語，高不可攀，很可能就是本週期他人看待你的評語。是非、背地中傷、小人皆多，並非不可跨越，但需要一號人更積極、明確一點的行動，跟不怕處理麻煩的決心。

工作／學習狀況：在專業上，同業競爭變多，價格跟條件上的競爭、對手的惡意中傷，讓一號人總覺得生意清淡、有行無市，買氣停滯，就算不面對銷售，也會有別的同事老是使出小手段，對你各種抵毀，但就算八卦已經滿天飛，一號人似乎都總是停在再想想的階段，沒辦法即刻就反應；這些外來的狀況，只是在反應一號人過去一段時間，因為覺得沒必要、更是沒想過，所以從未好好的說明過自己。

你有哪裡好呢？你主要在做什麼呢？這些事又有哪裡特別重要，有特色呢？面臨大量競爭，該是你要逐條理清的時候了。

愛情：單身者有許多桃花的可能性，不過這些都是「試試看」的丟個球，可能一點不痛不癢的訊息、閒聊、打鬧，都可能是在對你刺探是否有可能性，如果一號人想有個開始，那就得加入投接球的節奏，多點即時反應才行；這些可能性，之所以只是「可能」，沒有發展的主因，多是來自一號人總在觀望的慢半拍，充滿遲疑，當然脫單就只能是想想而已了，積極才能有後續。

有伴侶者，另一半對你猶豫不定，各種不敢保證的模糊說法，不滿已經來到高點，對伴侶來說，他的心意似乎完全沒有被你重視，對你的好感度也正在降低中，伴隨不滿、爭吵、各種不愉快，你一定能感受到危機，但面對這些已經擺明的危機，你也只是還在「思考」而已呢～到底在想什麼呢？有誤會就快說，該做到的就快做，比起猜測、比起想，我想這絕對有用多了。

訊息指引：節制、太陽逆

生命仍保留了許多美好的可能性，你看著，卻忘了放進自己，

本來就該在裡面的，只需要你的憶起。

生命靈數2 ／ 12宮．天蠍．南交點

整體運勢：面對拓展不開、呈現停滯狀態的年末，二號人需要讓自己先回到日常生活當中，少點逃避跟想像，就能少點受困、多點路走。

本週期將面臨很多難以決定、辨不清真偽的局面，溝通也不順暢，先別說旁人難以聽懂你想表達的了，很可能連你本人都不太知道自己想要什麼，不過十二月卻不完全真的那麼無路可走，之所以沒答案、覺得怎樣都不好，其實是二號人先把最可能、但最不想要的那個選項排除在外所造成的，只要能不預設立場的把所有可能性列出，事情會變得簡單，你的年底也會因選擇務實，由雨轉晴。

工作／學習狀況：在專業進展上，定題目、找方向，都呈現迷茫而無法開始的本週期，很難靜下心、畫對重點，這段時間更不能閉門造車，自己想像，雖然外援偏少，但仍需往這個方向努力，因為找到人討論，才能發現自己沒看到、有機會被點出不務實、且顯而易見的許多盲點；多數問題是來自於想像的各種條件，本身就是衝突的，某種程度上二號人自己或許也知道，所以對於跟別人交換意見，或讓出空間給別人來幫忙，一開始就會因為想堅持己見、不想修正而有所保留，那就只能受困原地了。

在未面對自己、願意務實、放下執念之前，都只能處於做夢階段，現實界的空白一片，需要你的開放，才有機會改變了。

愛情：單身者本週期會受困於心境，在日常、或連自己的心意都沒辦法好好看見的狀態下，當然跟旁人就更難有交流，新的人際、桃花，都只能匆匆一瞥，你看不見對方，對方也看不見你，本週期的二號人，最需要看見，自己其實很害怕開始一段新戀情，只想要萬無一失、萬中選一的真命天子天女，本就不切實際，認清現實的感情，是需要無數碰撞、磨合這些平庸、不精緻的過程，你方才擁有看見桃花的可能性。

有伴侶者，雙方都有隱藏真心，拒絕深度交流的問題，互相都有所保留，所以就算人在身邊，仍是天涯海角的距離，這段時間的互動會更趨於冰冷，對方的交流意願也降低了，比一般朋友都更陌生的相處現況，也讓二號人感到焦慮，卻不願意展現出來，彷彿先開口就輸了那般。

但，真的是這樣嗎？你不想的吧？那麼久的有所保留，或許為了顧全某些大局（？）不過看起來卻變成困局了呢～要不要考慮換條路走呢？

訊息指引：寶劍四、寶劍三

想像裡，你以為去了哪裡，卻哪兒也都沒去，

別只住在如風的虛幻裡，那兒什麼都沒有，

不過倒是少不了絕望與傷心。

生命靈數3 ／ 四宮．射手．金星

整體運勢：不太能與自己同在的本週期，容易花大錢，卻只是買個開心而已，輕易就購入不切實際的商品，財務有透支傾向，或是為伴侶家人而花錢，但卻沒有問過、考慮過對方的需求，對於過去一段時間，總是吃好用好的你來說，這段時間得正式面對金錢上的破洞了，這會是段需要籌措財源，為錢奔波的年末，得同時節流、並且需要開源的三號人，得重新訂定財務計畫了。

工作／學習狀況：對於受聘雇者，本週期可能會有兼職、或是重新議定、釐清合約的必要，也會需要處理法律相關事務，不利簽署新合約之外，舊的合約也存在需要逐條規畫清楚的問題，總言之是來自剛開始的「覺得是自己人」，於是一切都只有很寬鬆的紙本記載、或甚至只有口頭約定，這些過去大手大腳的決定，所衍生的問題跟損失，都將在年末一併找上門；對資方來說，則有過去付錢付得太乾脆，不小心花大錢養冗員的問題浮現，多事之冬，因為與實際金錢緊緊相關，能多點耐心，就能少賠點錢。

愛情：單身者因為身陷處理生活各雜項中，就不太有時間去交際、或看到新對象了，這段時間的戀愛運受限，宅在家跟自己戀愛，就是最自由、也最省錢的事，為了避免有額外的開銷，也建議三號人這段時間低調點；面對各種壓力，三號人的想逃，完全可以理解，但你也得認清，無論怎麼拖，問題永遠是在的，關於新戀情或娛樂，就等先收拾完前面再說吧！

有伴侶者，在關係中倒是能得到不少支持，伴侶要的不多，所以你也別想太多了，比起大餐、慶祝，都不如日常安穩的陪在身邊重要，面對年末各種花俏的活動、你覺得必不可少的儀式感，都得先考慮過現實的狀況，不然很容易因為硬要，而花了多餘、但又沒有相應品質的錢；做越多也容易有想得到更好的預期心理，一旦落空，就會帶來雙方對價值的論戰，在做這些計畫前，不如先問問伴侶，你會發現對方更想過個安安穩穩的年末，待在家的兩人時光，就是他最期待的事了。

訊息指引：寶劍九逆、權杖八

讓憂愁遠離，尚待更多更多的努力，原本以為的盡力，只是多餘。

得往從前從來不去，那陌生的方向，修正原本偏離已久的航行。

生命靈數4 ／ 七宮．魔羯．土星

整體運勢：人際溝通運不佳，但對四號人來說，或許還是覺得自己一切順利，沉浸在「大家都好接受我的說法」的幻想泡泡中，但這段時間之所以看似在人際上無風無雨，鐵定是你略過了很多自己無法接受、跟想像不同的訊息，置壞消息於度外，只要心中沒有爭吵，就世界和平的駝鳥心態，或許真能讓自己度過一段愉快的年末，不過紛擾是確實存在的，不會因為你的忽略就自動消失，拖延當然可以是一種方案，但借來的，都得用加倍再加倍去償還。

工作／學習狀況：在專業上大家對你投以尊敬、崇拜的眼光，但實際上卻不是真的心服，也不那麼願意買單，在洽談、或是訊息傳遞的當下，都會讓你覺得狀況是穩固的、一切都會妥善進行，不過轉身，卻會聽到很多耳語，事情實際上的進度也多被延宕，看似有進度，卻只是在消耗預算而已；仍會有表面上的榮景，一切似乎如昔，但其中損失只有你心知肚明，其實該修整的地方，並非真的沒有異音，打開耳朵，面對現實，才能圖得永續經營。

愛情：單身者，本週期的桃花只是一般的友善，甚至只是禮貌而已，如果不想太傷心，那千萬別對自己解釋成一切都有可能，因為有可能對方只是想用溫和的態度脫身而已；表錯情會錯意的機率極高，無論在任何想像、或要因為想像而開始有付出之前，都需要確實、明確的辨明心意，不然被詐騙或單相思落得一頭空的局面，很快就會在月底上演。

有伴侶者，在關係中覺得對方體貼、溫和，都算是極大的警訊，因為這些友善，很可能是根本已經覺得你不會改，沒有要聽，對方也懶得生氣而已，在看似無風雨、甚至偶爾還讓你覺得對方很貼心的週期，面對越是寬容大度的態度，你越該小心自己其實早就被放棄，是你還不願面對而已；四號人不只在生活各方面、乃至於愛情，都有滿多待處理的問題，在狀況更無可挽回前，得先讓自己清醒點，少點自我，多把對方當個人看待吧！

訊息指引：權杖九逆、權杖國王

還是穩坐，在那個覺得未來也會永遠一樣的地方，

但它早就不一樣了，還是可以這樣想，也無妨的，

總有一天，我們遲早都要被真相追上的。

生命靈數5 ／ 六宮．天秤．金星

整體運勢：在日常及工作上都恢復價值，找到生活中穩定的步調，原先糾結的人事紛爭，都變得明朗一些了，但倒不是這些人都突然不見、或突然變得友善，更像是換了一個圈子，或是你的心理防禦變強了，狀況依舊，但你就是不再跟他們是一個世界的人；財務上雖然依然限縮，是需要精算才能過日的狀態，甚至還在有點入不敷出的情況中，但因為心情明朗，這部份好像也比較不像之前般困擾，但這當中應該存在滿大問題，這個月的限縮，也會讓問題浮現，仍需要調整理財支出、或是檢視日常收入，才能獲得真正的舒緩。

工作／學習狀況：在工作上與同事互動愉快，如同一家人般，該做的事變得很明確，雖然氣氛愉快，但好像只是做心酸的，因為這些開心，很可能都沒有同步反應在薪資上，對五號人來說，好像不覺得快樂跟薪水豐厚，可以是同一件事，似乎覺得只要有一項滿足就過得去了，這也是滿奇怪的事；這段時間仍在一種心靈富足，但口袋貧乏的日常中，本週期需要、也適合重議薪資，做生活跟財務的整頓，會吵的孩子有糖吃，雖然說錢好像很俗氣又困難，可是錢真的很好用呀....快趁著溝通運佳的這段時間，為自己多說點話，重新談個好價錢吧～

愛情：單身者有不少拓展交友圈的機會，通常是來自職場，或是在調整生活、體態、健康的地方遇到對象，有可能是健身房等運動場合、甚至是醫院，所以別逃避這些身心的整頓，不舒服就快去看看，還能招桃花呢～五號人其實經常遇到不錯的機會，不過好像都缺了點想像力，但這些日常瑣事的往來，經常是桃花出沒之處，請為自己多留心就能看見。

有伴侶者在關係中，兩人相處融洽，會互相退讓、體貼，算是交流愉快的本週期，但相處似乎是少了點熱情，有點淪為公式，只是把該做的都有做到而已，算是符合大家對於戀情的期待，你們也沒有想太多，不過長期下來的公式化，在本週期已經有點彈性疲乏了，本週期的健檢，是瑣碎而全面的，比起把「該做的」都做到，多提出一點「其實想要」的來取代，才不會被無聊的溫馨感給膩壞了。

訊息指引：錢幣三逆、寶劍國王逆

撕下廉價的定義，遠離那些不值得，你得先懂得說出其實想要的，

不為誰說的，修改你的任何，你是自己才能定義的。

生命靈數6 ／ 九宮．金牛．土星

整體運勢：對自己的信心穩定，但這些自信，卻很可能在無意間得罪別人，不自覺的讓與你對談的人不舒服，也可能讓你判斷失準，下錯決定，除了造成金錢損失是可見的之外，那些人際上被扣分的狀況，則是隱形、不會立刻帶來損傷、但會持續留存的；對六號人來說，本週期一切都美好，你會覺得溝通順暢、情感上被支持，但越是順利，就越得保持警覺，因為對方很可能只是虛應你而已，即便順利，也得多點客觀視角才更保險。

工作／學習狀況：在專業上，個人的經驗被重用，能夠用這些說服別人，取得想要的成果，這些基本上已經夠好的運勢，有話語權，會讓六號人感到滿足，但卻很難兼顧跟你合作、或是被你說服的對象的心情，因為工作之所以順利被推展，很可能是你覺得理所當然，就這樣做了，而對方也只能接受，過程中很可能他們的意見不被重視，所以即便成果不差，表面和諧共好，最終在卻沒能留下非常好的印象；

這些都是當下稍不注意就會遺漏的細節，六號人雖然能賺得當下的順利，但整體形象卻在不自覺扣了分，這點缺憾是可以預防的，在順利之餘，務必緩和、多點溫暖，都能讓事情更圓滿。

愛情：單身者在追求新關係上，信心大增，也會有新的桃花出現，跟你聊得來，多參加封閉型、不對外開放、有特定主題的團體聚會，就會看到機會，在特定場所中，六號人因為可以展現專業、或人生閱歷，所以特別惹人注意，要創造新戀情就變得相當容易；短期內也有發展空間，但仍需注意，因為脫離這個特定場域後，你是否還有其他有趣的地方呢？是不是個體貼的人呢？後續的經營就得再多費心了。

有伴侶者，在關係中的交流是愉快的，來自伴侶大量的配合跟順從，但對方真的是如表現出來的開心、也喜歡你喜歡的嗎？這則要打上一個大大的問號。

本週期的表面和平，但對方的情緒上卻有很多沒被照顧好的地方，不開心卻不說，當下看似和平的狀況，若六號人能再多感受一點對方的感受，就會知道有些勉強的地方，對關係長期發展來說，最好還是再多一點體貼會更好。

訊息指引：正義逆、吊人

信以為真的，是寧可為真？還是真？

還需要剝去重重的外殼，只看見表相的你，錯過的，太多了。

生命靈數7 ／ 12宮．處女．海王星

整體運勢：他人對你的溝通意願高，意見能傳達之外，旁人對你的支持、外援皆豐沛，但七號人卻很難從自己受困的心境中跳脫，這些外在的「好」對你來說，似乎都像不存在、摸不著的雲煙般，把自己隔離在真實世界之外的你，最需要的，只是重新回到地球，才能真切接收到這些美好；若要說有特別需要努力的方向，那就是這裡了，避免幻想、空想，把視線對焦在真實世界，而不是過往的某時某刻。

工作／學習狀況：在專業中，有些糾紛、不順，需要七號人主動願意釋出溝通善意，就如前述，工作伙伴很積極的要改善狀況，也願意做各種調整跟配合，但你卻總覺得事情沒那麼簡單，在表達上總是東一個修飾、西一個繞彎，本週期七號人或許自己覺得受困、心累，但其實都是起源於自己有太多的預設立場，這個與真實狀況是不相符的；無論是學習、工作進度，都處在「明確的說出需求」就可以快速前進、甚至不費力收割的十二月，理當是豐收的，別再當邊緣人了，可得記得回到人間，才能好好接收。

愛情：單身者如果桃花還不開，很可能是你為自己設定了各種衝突的條件而不自知，所以看誰，都有那麼一點點不真實、不對。

但這段時間實在不適合浪費在這種心情裡，正桃花運正漲的你，無論是身邊人的示好，或是介紹，都是認真，可以發展成戀情的機會，比起保留、測試，不斷觀望，七號人需要的是更多真誠以對，才能抓住真愛。

有伴侶者，伴侶對你的各種體貼，相信你是可以感受到的，但卻經常把這視為理所當然，另一半溝通的意願、各種釋出善意，月初時可能還算明顯，但很可能會隨著你的不斷拒絕、各種下意識說出的不要，溝通的耐性跟熱情越來越少，在覺得自己是世上最辛苦之前，也看看旁邊的人吧！別讓對方的努力變得廉價，好好回應，本週期要感受到感情中的美好不難，但需要你的願意。

訊息指引：惡魔、聖杯侍者逆

動彈不得的此刻、覺得沒有選擇的選擇，都不是真的，

明明非真的不能太入戲，你知道的，那些眼淚也都是配合演出的。

生命靈數8 ／ 11宮．雙魚．月亮

整體運勢：多數時間感到受困的十二月，需要用更高的視野，看到生命為何如此安排，才不會受困在眼前一時的混亂中。

這段時間無論是感情、或是一般工作對話，交流都相當受阻，有種話傳不出去，就算說了對方也都聽不懂的感覺，會讓八號人的心很累，的確狀態很混亂，很多事情怎樣做，好像都不太在控制內，但其實只要你放手，看懂這些不能掌握的，其實都正在、或準備離開你的生活了，把多餘的力氣收起來，本週期該前進的，根本不須你使力，就會自動運作了。

工作／學習狀況：本週期的發展兩極，有非常失控的部份，但在既有進度內，本來就順利的事項，也會自己發展得順風順水的，總言之，不管好壞，好像都不需要你太多介入，運勢處於自動駕駛模式，從正面來看，其實是無須用力，就能坐享成果的月份；如果本週期會遇到各種障礙，通常都是八號人太硬要了，想扭轉某些明知不可能、已到盡頭的局勢，把力氣用錯地方，當然會帶來很大的失落感，只要收起不切實際的期待，保持觀望，專注在即將收成的事項上，一樣運勢，但心情卻能由陰轉晴，看著該看的地方就好，這才是最需要努力的方向。

愛情：單身者在感情發展上，請不要相信那種不在生活圈、若有似無的桃花，因為會錯意的機率太高了，真的發動攻勢，也很難有推進的空間，本週期不利新戀情的拓展，需要專注的，應該是生活中原本就與你有互動的，職場上的對象，如果原本就沒有，那麼就得靜待後續了。

有伴侶者與另一半爭吵、對方在情感的不滿高漲，可能對你各種為難，各種試探、套話，都是在展現不安，對八號人而言，或許會受困在被責罵的低落感中，而不敢互動，或是說話變得小心，但這只會讓感情不斷降溫；比起逃避，另一半需要的可能是你幫他看見問題，幫他說出他說不出口的不安，讓他意識到，用直接的表達方式，其實更容易達成。

所以別再覺得自己做錯，然後能避則避了，這將是雙方感情後續往上、或往下的重要轉折，務必好好處理才行。

訊息指引：寶劍二、錢幣二逆

看不懂的也無須慌忙，更不用緊張，不需要理清方向，

都只有，也只能，靜待發展，時間會給出最適切的答案。

生命靈數9 ／ 四宮．天蠍．天王星

整體運勢：年底了，希望推進點什麼，覺得一切都要有點什麼了，對嗎？ 但，越是這樣的階段，九號人就越需要放下預期，才有可能讓外界可以比較有機會符於預期；內在的不安也好，期待也罷，都是會壞事的因素，所以整體看來，會有很多期待落空，不確定，時程不斷被更改，搞得你非常煩躁的事件，此時的九號人，通常都不意外的，會怕自己努力不夠，基於各種恐懼，又跟著做出更多不當的施力，導致事件走向越來越混亂。

不想到頭來一場空嗎？那麼就得學會穩住自己了，對任何事件保持觀望、疏離，都是讓年底不失控的關鍵。

工作／學習狀況：在專業上會有很多突發事件，臨時委託、詢問，但都是處於觀望，反反覆覆的狀態居多，合約簽訂、既定的行程，也可能生變、或需要一再異動，比起努力的做點什麼，被動可能更好的年底，用隨順、看開、可以預期的心態來面對，會減少很多怒氣；因為身邊的組織與人事，將會有不少異動，想不被干擾的話，還是把工作的進度寄望在自己身上，而且得避免需要秩序感的工作，多做一點需要發想、創意的部份，會比較能獲得成就感，認真就輸了的這個月，就當休息，慢慢來吧！

愛情：單身者在追求關係上，會有很多「看似有機會」的風聲，譬如誰誰有約、想約、或是有人對你拋出善意、有意無意的測試，都很可能讓你誤會，覺得好像有可能，不過一旦你認真要開始互動，這些機會又隨即失蹤，總言之是一個被撩，但毫無發展可能的故事，不期不待當看戲，對身心都比較不會受傷害。

有伴侶者，伴侶不按牌理出牌，失約、反覆、情緒勒索樣樣來，不管是表現特好、或特不好，都不要太認真了，因為一旦你參與其中，就會發現對方一下又轉到別的方向去；

本週期爭吵很多，都只因對方太反覆，你太認真，如果希望有平靜、一貫一點的日子，對於伴侶的反覆無常，還是看著就好，別隨之起舞；會讓狀態比較一致，對方也乖一點。

訊息指引：權杖二、魔術師

的確都已備齊了，一切就如你所想像的，沒有誤差落差，不需奔走急忙，

缺的只剩一點點等待，等待你與所有應有的，都調整好時差。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。