快訊

知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

賴清德屢喊中捷到南投！許淑華不忍了 怒揭中捷延伸真相

整理回收物赫見14張百元美鈔 他急奔銀行換錢一原因慘遭法辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道歉也沒用！最不能「忍受欺騙」四大星座 一旦遭背叛就信任瓦解

聯合新聞網／ 綜合報導
四星座不能忍受被欺騙，會再也不相信對方，即使對方道歉他們也很難接受。示意圖／ingimage
四星座不能忍受被欺騙，會再也不相信對方，即使對方道歉他們也很難接受。示意圖／ingimage

在感情中，誠實與信任非常重要，是維繫一段關係的基礎。然而，有些人一旦發現自己被欺騙，就再也不會相信對方了。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，感情中有「4個星座」最不能接受被欺騙，即使對方向他們道歉也於事無補。

第一名：天蠍座

天蠍座非常重感情，但他們同時也非常敏感。他們十分在意對方的誠實度，一旦發現被欺騙，就會感到被背叛和受傷，也會感到很痛苦，並且很難再信任對方。即使對方道歉或解釋，天蠍座仍然會留下心理陰影，難以釋懷。

第二名：獅子座

獅子座很有自信，自尊也很高，因此他們不能接受自己被欺騙的事實。他們會覺得自己的智商和判斷力受到了侮辱，因而感到生氣，進而可能採取一些極端行動，例如與對方斷絕關係或不再聯繫。就算對方向他們道歉，獅子座也可能會認為這是虛偽的表現，不再相信對方。

第三名：水瓶座

水瓶座非常理性和冷靜，他們討厭被欺騙，因為水瓶座認為這是一種不尊重他們的行為，因此會感到十分失望和傷心。他們會認真考慮這段感情是否值得繼續，並可能會做出分手的決定。即使對方道歉或解釋，水瓶座也可能會認為是無用的，因為他們已經對這段感情失去了信心。

第四名：處女座

處女座相當細心和敏感，他們非常在意每一個細節。他們不能接受被欺騙的事實，因為這會破壞他們對愛情的信仰和安全感。處女座感到自己已經失去對對方的信任和尊重，因此會採取一些行動來保護自己，就算對方道歉、解釋，他們也不會再輕易相信對方。

星座

延伸閱讀

南投旅遊請民宿代訂4000元大餐 打開超傻眼：像菜市場買的

物流延遲配送「8天後才到」 女大生打開包裹傻眼：水果全爛光

夜市人氣不如從前？一票人嘆不如吃餐廳：又貴又吃不飽

看完2日總統大選民調 吳子嘉指：國民黨缺「這兩種票」

相關新聞

道歉也沒用！最不能「忍受欺騙」四大星座 一旦遭背叛就信任瓦解

在感情中，誠實與信任非常重要，是維繫一段關係的基礎。然而，有些人一旦發現自己被欺騙，就再也不會相信對方了。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，感情中有「4個星座」最不能接受被欺騙，即使對方向他們道歉也於事無補。

12月份生命靈數分析：4號人人際溝通運不佳、6號單身人有新桃花現身

引用二數指引作為12月的開端：想像裡，你以為去了哪裡，卻哪兒也都沒去，別只住在如風的虛幻裡，那兒什麼都沒有，不過倒是少不了絕望與傷心。

12星座被罵的反應？牡羊火爆回應、雙子耍幽默、巨蟹會很受傷

遭到批評是人生必經的過程，也是成長蛻變的開始，而不論接受與否，每個人都有獨特的反應。以下是12星座被罵的反應情況：

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型這生肖「面臨劇烈轉折」：薪資收入三級跳

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人輕鬆接案，財庫瞬間增長，有人則是耐住性子，就能簽下合約，領取大筆獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽運勢週報：處女感情易被翻舊帳 牡羊多關注財務問題

水星停滯，生活有卡頓的感覺，3C產品易出現狀況與老朋友有交集，當心溝通不良及交通不順的問題，將訴求清楚表達能避免誤解。

每日星座運勢／巨蟹冷靜勿鬧大矛盾 遠離搬弄是非

2023-12-04牡羊座短評：工作中宜大膽、有主見。【整體運★★★★☆】今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。