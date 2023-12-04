本周「血型+生肖」財運TOP5！A型這生肖「面臨劇烈轉折」：薪資收入三級跳

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人輕鬆接案，財庫瞬間增長，有人則是耐住性子，就能簽下合約，領取大筆獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬豬

如果你是演說家、評論家，專門以口為生，透過自身專業闡述見解的人，在這段時間可謂名利雙收的一周，將會邀約不斷，應接不暇，建議你要慎選題目，趁此好好建立自身形象，千萬不要照單全收，只要透過你獨到的觀察，侃侃而談，就能屢獲許多粉絲，替自己帶來一筆豐厚的利潤。

第四名：血型O型+生肖屬猴

從事論件計酬的人，本周財運非常漂亮，你可以輕輕地待在工作室或家裡，自然就會有生意上門，但是客戶下的訂單卻非常龐大，所以只是輕鬆接案，但是工作量極為沉重，你需要加時趕工，犧牲睡眠以及休閒時間才能夠完成，不過一切辛苦都是有所得，讓你的財庫瞬間增長。

第三名：血型A型+生肖屬蛇

對於日復一日，沒有新鮮事的上班族朋友們，本周將會是一個劇烈的轉折點，在公司的人員編制上，可能有缺額或是擴編的情形，你必須要與他人競爭補上該位置，這段期間請你一定要打起精神，好好表現自己的才能，就有機會加官晉爵，讓自己的薪資收入三級跳。

第二名：血型AB型+生肖屬鼠

在生意場上打拚努力的人，本周有不錯的財運降臨，尤其是開店做生意的人，請多多備貨，多注意人員訓練，要以最親切的服務態度面對客人，特別是在例假日期間，將會有絡繹不絕的人潮前來，建議可以將五帝錢掛於店門口，能增加客人的消費意願，讓業績更為攀升。

第一名：血型B型+生肖屬兔

無論目前的房市狀況如何，如果你是從事房屋仲介工作的人，在本周的業績會非常亮眼，在這段時間裡，將會有許多買家以及賣家找上你，希望透過你的專業提供最好的服務，雖然在過程中容易有煩人的要求提問，但請你一定要耐住性子細心解答，如此就能順利簽下合約，領取大筆獎金。

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