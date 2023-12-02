吉星保護！「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪、發橫財

今年已進入12月，陸媒《搜狐》分析，三星座在12月運勢紅得發紫，不是中大獎、就是發橫財，包括雙魚座、射手座、天蠍座，這三個星座受到吉星保護，雙魚、天蠍都有望升職加薪；射手工作得心應手，有機會抓住幸運。

雙魚座

雙魚座12月受到吉星保護，有望改變以前財運一般的情況，這個月喜鵲不停叫，他們有望中大獎、發橫財，家庭會越來越富裕。另外，他們事業上雖有許多挫折，但是仍要想清楚自己該做什麼，隨著能力的提高，在未來不到幾年的時間裡，雙魚有望升職加薪，很容易得到認可。

射手座

射手座的人之前受到災星霍亂，所以生活比較困難、難以實現願望、財運也不順利，但是12月將受到吉星照耀，這個月將運氣繁盛，有望抓住幸運，在工作中也會得心應手，能力突出。

天蠍座

天蠍座的人做事低調，12月受到吉星保護，運勢及財運都會大漲，不僅能中獎，還能發橫財，交好運，一定可以實現自己的目標，另外，天蠍座的人運氣好，在好運之下努力衝刺事業，預計不久就會升職加薪，萬事如意。

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