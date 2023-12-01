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12月鹹魚翻身！「三星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年最後一個月，這「三星座」將擺脫壞運氣，用新氣象迎接新年。示意圖／ingimage
2023年最後一個月，這「三星座」將擺脫壞運氣，用新氣象迎接新年。示意圖／ingimage

2023年的最後一個月來臨，許多人已經準備好向今年道別，迎接嶄新的2024。陸媒《搜狐網》運勢專欄分享「三個星座」將在12月告別霉運，收穫財富、享受成功，在今年的最後一個月鹹魚大翻身，迎來接二連三的喜事。

1. 獅子座：

獅子座自信、勇敢、富創造力，總是充滿活力和熱情。今年12月，他們可能會迎來成功，得到他人的讚譽，可能是簽署重要合約，收到客戶的讚賞、獲得榮耀，或開始進行一些很成功的合作，並且他們會在此基礎上開始嶄新的運勢。

2. 雙魚座：

雙魚座敏感、富有直覺力、有夢想，今年12月，他們可能會找到一直以來在尋找的目標和志向。可能是一個新的職業機會、一個創意的靈感，或者是某個推動自己前進的重要項目。

3. 天秤座：

天秤座講究和諧、公正、美感，他們總是善於權衡各種可能性。今年12月，他們可能會遇到某些與自身信仰相吻合的機會，比如同事和夥伴之間的合作和支持，會讓他們的運勢實現逆轉，或者會伴隨著成功的項目和收益的增長，而嶄新啓程。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財富 搜狐網 星座運勢

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