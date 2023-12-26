殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花

2024年上半年木星會停留在金牛座，2024年5月26日木星將會進入雙子座，不過進入到雙子座的木星會與在雙魚座的土星、海王星陸續呈現4分相，意味著下半年人們會更傾向以交友軟體尋求戀愛對象，看起來有許多人會因此脫單，卻也因為太過速食，能長久交往下去的人比較少，因此上半年是許多人情感比較能穩定下來的關鍵時期。

土星持續停留在雙魚座，與海王星交互作用，躺平不想談戀愛的人越來越多。日月蝕發生在白羊座與天秤座婚姻的軸線上。天秤座掌管著情感與婚關係，4月與10月會有一波分手潮，究竟2024年哪些星座的戀愛運勢最穩定？那些星座又是最低潮呢？

參考：太陽星座、上升星座

感情運勢最幸福：

第三名：射手座

2024年射手座的感情運勢會有些曲折離奇，2024年4月的日蝕發生在射手座的戀愛宮位，同時伴隨著水星逆行的能量，某些射手座會在4月的時候與過去喜歡過的對象，或已經分手很久的前任再度熱絡起來，舊情復燃的可能性很高。有些已經有交往對象的射手座，4月因為日蝕與水星逆行的影響，糾結在現任與前任情人之間，難以抉擇。

不過，木星在2024年5月26日會進入射手座的婚姻宮位，下半年射手座就會做出抉擇，與最適合自己的對象進入婚姻關係中。如果是沒有前任困擾的射手座，4月的日蝕帶給射手座的子女宮位強烈的能量，2024年下半年可能因此奉子成婚。因此2024年下半年，射手座的情感關係將會比過去更為穩定，心情也會有塵埃落定的確幸感。

第二名：水瓶座

木星2024年5月26日將會進入水瓶座的戀愛宮位，水瓶座在2024年下半年桃花會比較旺盛，被許多人追求，並邂逅心儀的對象。木星會在水瓶座的戀愛宮位一直待到2025年的上半年。已經有交往對象的水瓶座，2024年下半年會特別想生育子女，或是會突然懷孕，這個小生命會在你生命中帶來新的喜悅，與伴侶間的關係也會因為孩子的降臨而更為親密。

不想談戀愛的水瓶座也可能在2024下半年突然迷上某些戲劇中的明星、動漫人物，不惜傾家蕩產，也要買一堆偶像、ACG週邊商品。也有一些水瓶座會被毛小孩收編，給寵物吃的、玩的都是最好的物品，對水瓶座來說，2024下半年心情會特別愉快。

第一名：摩羯座

自2023年5月17日之後，木星進入摩羯座的戀愛宮位，一直待到2024年的5月26日。單身的摩羯座會在這段時間遇到傾心的對象，脫離單身。如果能穩定交往下去，2024上半年或是2025下半年有結婚的可能

。由於戀愛宮位也掌管著子女宮位，某些摩羯座可能在這段時間奉子成婚，但這個孩子是在兩人的期望之下降臨的。

即便是不想談戀愛的摩羯座，也會莫名其妙被偶像明星煞到，開始追星，過著心情愉悅的生活。也有摩羯座會收養毛小孩，整個心思都放在寵物身上，感覺生命的可愛。因此，摩羯座在2024年上半年開始會感到特別幸福美滿。

感情運勢最不穩定：

第三名：天秤座

2024年冥王星的動態會嚴重影響著天秤座的情感關係，冥王星會在2024年的1月21日進入到天秤座的戀愛宮位，9月2日暫時離開，到了2024年11月19日又會正式進入天秤座的戀愛宮位。天秤座會因為戀愛變得愛吃醋，或是陷入不太健康的戀情中，可能被自己喜歡的人控制，又享受著被人佔有的感覺。4月與10月的日月蝕會影響伴侶宮位和自己的命宮。

在4月與10月，戀情面臨破局，對方也不想繼續這段彼此束縛的關係，可能在4月或10月分手。有的天秤座要當心遇到恐怖情人，在4月或10月遭受身心靈的傷害。因此天秤座在2024年必須學習理解：在情感關係中的佔有慾或許是不健康的。因為在未來的18年，如果用這樣的心態談戀愛，都可能吸引到恐怖情人。

第二名：處女座

2024年土星尚停留在處女座的婚姻、伴侶宮位上。處女座在伴侶關係的課題會較多，爭執或許是家常便飯，有些處女座可能正在進行離婚訴訟，也可能面臨另一半罹患重病，所有的照護責任都落在你身上。2024年9月的月蝕發生在處女座的婚姻、伴侶宮位上，有些處女座會在9月的時候離婚或是分手，甚至喪偶。

即便是單身，未婚的處女座，也會突然陷入一段不太健康的戀情中，在一段三角關係中掙扎，或是不斷在一夜情中尋找真愛。可想而知，惹上爛桃花的機率極高。單身的處女座被很渣的情人糾纏，亦或是陷入單戀的狀態，不斷地被對方糟蹋，卻又無法離開這個失衡的關係。在土星與月蝕的夾擊之下，處女座或許要經歷一些悲歡離合的考驗，才會理解平淡的幸福。

第一名：天蠍座

2024年土星依然停留在天蠍座的戀愛宮位，而木星也是在天蠍座的婚姻、情感宮位，使得許多天蠍座在情感上會特別渴望穩定下來。在戀愛宮位上，除了有土星影響之外，2024年9月會有一個月蝕發生在天蠍座的戀愛宮位，嚴重地衝擊著天蠍座的戀情。天蠍座下半年的情感狀態失去了木星的庇佑，情感關係更不理想。

9月的月蝕衝擊著子女宮位，如果是已經懷孕的天蠍座，在9月的時候很容易流產。土星會在天蠍座的戀愛宮位待上2～3年。即便是已經結婚，或是自認情感已經穩定的天蠍座，2024年雙方會因為孩子的問題與另一半相處不睦。有些天蠍座的小孩身體狀況不良，使你的重心都放在孩子的身上，與另一半的關係變得緊繃疏離。若是有養寵物的天蠍座，2024年寵物生病、走失或是意外離世的機率也比較高，因此天蠍座在2024年需要花更多的心力去維持情感關係。

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