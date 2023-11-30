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巨蟹出錯就疑神疑鬼、這星座動不動就哭！12星座「玻璃心程度」排行榜

聯合新聞網／ 綜合報導
有的人個性比較「玻璃心」，受到一點打擊就容易意志消沉。圖片來源／ingimage
有的人個性比較「玻璃心」，受到一點打擊就容易意志消沉。圖片來源／ingimage

有的人心態非常強健，不管遭遇到什麼樣的打擊，都能夠泰然處之。相對地，也有人是屬於一碰就碎的「玻璃心」。日本網站「占TV」近來就以星座分析，排行每個星座的玻璃心程度。

第12名 射手座

樂天的射手座，不管碰到什麼事情，都能夠朝正面方向解讀。

第11名 牡羊座

就算稍微遇到低潮，牡羊也會很快燃起鬥志奮起。

第10名 天秤座

天秤對自我情緒控制控制力好，不管發生什麼事，都能保持平常心。

第9名 雙子座

靠著天生的幽默感，雙子遇到挫折就一笑帶過。

第8名 魔羯座

魔羯的韌性強，即使遭遇失敗，也能轉化為成長的養分。

第7名 水瓶座

由於不太和其他人建立深入關係，相對地也不容易被傷害。

第6名 天蠍座

大而化之的性格，讓他們遇事也不會鑽牛角尖。

第5名 金牛座

金牛座不太擅長轉換心情，一遇到低潮就會失落好一陣子。

第4名 獅子座

自尊心高的獅子座，一旦出醜，內心就會嚴重受挫。

第3名 處女座

處女座是非常在意他人眼光的類型，但也因此變得神經兮兮。有時別人只是想開個無傷大雅的小玩笑，他們都會太過認真面對，結果想太多，誤以為對方是在說他們的壞話，徒增自我煩惱。

第2名 巨蟹座

個性敏感的巨蟹座，容易放大自己的錯誤。像是明明只是工作上出了點小瑕疵，卻會產生「自己要被開除了」的想法，搞得做什麼事情壓力都很大，甚至還因此影響到身體健康，必須在家靜養的狀況。

第1名 雙魚座

性格纖細的雙魚座，即使只是碰到別人稍微動了氣，就可能會立刻哭出來。又或者是另一半稍微有些不同的舉動，就以為要被對方甩了。一舉一動都需要好好安撫的他們，可說是玻璃心界的頂點。

星座 日本

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