看起來很理智！做起事卻不講道理的「3大生肖」蛇難捉摸、第一名固執到像石頭

在人與人相處的環境中，總是臥虎藏龍，千變萬化，許多人性情表裡不一，令人大吃一驚，在十二生肖中，有些人看起來很理智，做起事情來卻沒在講道理的，越是想要說服改變對方，越是適得其反，一起來看看是哪幾的生肖。

第三名：羊

羊寶寶溫和而乖巧，善良而優雅，他們寬容且慈悲，喜愛小孩和小動物，總是在各種時候散發溫暖的愛，在別人眼裡常常是不折不扣的大好人，願意犧牲自己成全別人，做起事來又有條有理，循序漸進，是群體生活中最穩定的人，但是當羊寶寶開始掌握權力時，就會變得有點霸道，因為他們要保護自己和身邊的人不受到侵害，加上缺乏安全感，因此頭上的羊角就會開始增長，具有攻擊性也難以溝通，此時的羊寶寶只在乎安全和利益，道理已經不再重要。

第二名：蛇

充滿神祕風情的蛇寶寶，最令人捉摸不透，他們表面沉著，默然不語，但工作時又精力充沛，思緒敏銳，上一秒才緊繃著一張臉，下一秒又變和開朗隨和，好似精神分裂一般，帶著各種不同的面具，在與蛇寶寶相處時，不難發現他們是非常的認真努力，而且意志力相當堅定，能夠守株待兔，不為外界所動，也因為這樣的性情，當蛇寶寶堅持一件事的時候，就別想改變他們，如果要跟他們講道裡，不僅是白費工夫，說不定還會被反咬一口。

第一名：牛

總是給人感覺不懂幽默，沒有浪漫情懷的牛寶寶，其實在他們冷漠的外表下藏著一顆炙熱的心，嚴肅的表情和矜持的舉止，只是因為牛寶寶不知道該如何表達心中的情緒，在生活及工作上，通常牛寶寶都是慢條斯理，溫和而務實，做起事來條理分明，非常理智，但牛寶寶卻有一顆固執的心，願意守護自己在乎的事，小到一張照片，大到維持世界和平，只要做了決定，就像一顆又臭又硬的石頭，如果想要改變牛寶寶，只會把石頭搬起砸到自己的腳。

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