2024年「生肖運勢」大揭秘！4生肖犯太歲狀況多 注意、化解方法一次看

我們常常羡慕別人的好運氣，但其實從來就沒有什麼憑空而來的好運。一分耕耘一分收穫，沒有哪種成功是可以「躺著」獲得的。

機會總是留給有準備的人，那些看起來毫不費力的成功、輕描淡寫的幸運，背後都是對機遇的把握與對變化的瞭解，然後順勢而為。

2024年你的機遇在哪？又會有哪些變化？希望科技紫微網接下來的這份總評，能為你提供2024年的方向。

合太歲生肖

生肖鼠

吉神護佑，氣象一新

肖鼠者歲逢子辰三合之運，運道趨吉利，生活諸多方面也呈現除舊革新之相。此前束縛你的那些限制條件或是阻礙，在龍年將有機會消除或是降低影響力，你的事業發展效率會因此提升，生活所願也能達成。所以凡事不可輕言放棄，多一分堅持，能看到勝利曙光的機會就更大。另外要注意，此年易發生口舌是非，招惹小人，須注意控制個人情緒，避免衝動言行。

生肖猴

吉星入運，時來運轉

肖猴者在2024年三合太歲，運道吉利，呈現突破局限、擴大發展之象。這其中的過程難免辛勞有挑戰，肖猴者須得秉持「一分付出，一分收穫」之積極心態來應對，才能推動自身持續不斷地進步，開拓更大的流年格局。有三合吉星入運，有利因素增多，肖猴者宜順應運勢，勇往直前，抓住機遇。

生肖雞

多吉多利，安康順意

辰酉六合運道興旺，肖雞者此年人逢喜事精神爽，生活諸多順意，尤其利於和人打交道。在人際交往、人脈資源擴充、以及與人合作謀事業方面，都能有所斬獲。此年腦力與精力都將有不錯的表現，無論是上班族還是自營生意者，都將因此受益。若想開拓發展格局，則需前往異地、遠方，方能不浪費謀財謀事的好運道。

以上3個生肖與2024龍年相合，自然多順利，少波折。但也不可大意，畢竟不可能事事、時時皆吉，還是要小心吉處藏凶。點一盞【光明燈】，有「照耀前途」之意，可讓你看清前路，力保前程一片坦途，諸事順利。

犯太歲生肖

生肖龍

風波迭起，動盪不安

「太歲當頭坐，無災也有禍」。肖龍者此年值太歲又刑太歲，運途多舛，行事難安。常常會付出了很多的心血和時間，甚至遭了不少罪，卻不能獲得相應的回報，或是出現走彎路後又回到原點的情況。此年對肖龍者的信心和耐力會是一場艱鉅考驗，若能保持平穩的心態，積極尋求他人相助，不要單打獨鬥，也別輕易放棄，可能會有意外收穫。

生肖牛

太歲難避，和氣添福

肖牛者此年逢「破太歲」之運，是非糾紛頻頻起，前途阻滯，前行艱辛。此年行事易遇困境，少有貴人來相助，同時還要當心生活工作中有小人破壞。愛情事業方面，有被人橫插一腳而難得圓滿之相；財富方面，對理財投資尤為不利，一個不慎，就會導致破財。肖牛者此年言行勿過於強硬，多些柔和與順應他人的態度，更利於緩解不利局面，由逆轉順。

生肖兔

守成之年，力量蟄伏

運逢卯辰相害，肖兔者2024年運勢多坎坷，常感不順，無論是事業財富還是感情人際方面，都容易無風起浪，難得安閒，須得花費更多心力去經營。此年為守成之年，宜暗藏實力，厚積薄發，凡事以穩健為主，不可太過進取。此外肖兔者言行需多加謹慎小心，避免因口舌是非得罪小人。

生肖狗

時運不濟，明哲保身

肖狗者逢辰戌相沖之運，運途多舛，行事多艱難，易遭打擊。此年與親近之人發生衝突的次數較多，工作或感情生活有被家庭因素限制住的跡象。且此年肖狗者較為衝動，不太能聽人勸，因而導致個人利益受損，尤其是個性較強的肖狗者，更要小心聰明反被聰明誤。運道雖然不利，但肖狗者若能揚長避短，堅持不懈，亦有機會獲得好結果。

以上4個生肖為犯太歲生肖，奔波辛苦多，行事生變故。點亮【太歲燈】，消弭不順顯吉運，事多如願。

好壞交織的生肖

生肖虎

借勢而行，事多順意

甲辰龍年，肖虎者整體運勢尚可，感情和財富運勢特別良好，對愛情和錢財有立定之目標者，此年容易得償所願，收穫豐厚。事業和健康運道略差，容易因為亞健康狀態，影響自身運作，而難以順利達成目標。此年行事忌做一人英雄，多借助他人的力量，更能提升成事效率，也可降低風險，趨吉避害。

生肖蛇

順應時勢，事半功倍

進入甲辰龍年，肖蛇者的運道整體順利，雖波折反復難免，但仍事有可為，值得為自己的發展去打拼經營。上半年運勢較為平穩，利於制定、規劃、及開啟新事務，且有貴人相助，成事效率高。下半年的運道，會因阻礙或是突發事件的出現，而呈動盪不安之相，可從事自己擅長之事，以一步一腳印的步調，夯實基礎，降低風險。不宜有冒險舉動。

生肖馬

風波暗藏，不可大意

肖馬者此年運道吉中有凶，表面上一切順利，實則暗中藏有波折，所以龍年行事需多加留神謹慎，少一分隨意與敷衍，就多一分安穩，事可圓滿。愛情、事業方面遇到的挫折會較為明顯，更忌在困境中衝動行事，必要時可尋求他人相助，較利於問題的解決。錢財經營較為辛苦，但好在有付出能有收穫，且有機會因為良好表現而獲得額外獎勵。

生肖羊

順逆交織，謀定而動

甲辰龍年，運道吉凶起伏不定，機遇與考驗並存，是考驗肖羊者定力的一年。若能不畏波折辛苦，始終保持向上的勁勢，此年多能有所收穫；反之，則要當心與機會失之交臂，留下頗多遺憾。此年謀事謀財都較為辛苦，須得注意身體，打好健康基礎才有精力奔向目標。農曆二月運勢陷入低潮，諸事不宜輕舉妄動，以穩定為最佳。

生肖豬

吉凶參半，謹慎取勝

甲辰龍年的運道整體積極向上，但亦有波折險阻蘊藏其中，肖豬者不可掉以輕心。感情方面將有較為明顯的發展不順，肖豬者對感情之事宜多上心，尤其是有伴者，更需在維護感情關係上多下工夫。事業方面有良機出現，肖豬者宜積極爭取，但也要當心有小人作梗而出現閃失。進取與謹慎都很重要的一年，肖豬者如何取得平衡，會是此年的重要功課。

以上5個生肖2024年將波瀾起伏，有好有壞，有起有伏，想要穩住吉運，努力付出後有更多回報，不妨點一盞【平安燈】，讓你事半功倍，平安順利！

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