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12月起好運連連！4生肖事業如日中天、財運旺到擋不住

聯合新聞網／ 綜合報導
12月起，4大生肖將迎來事業紅火的機會，不僅能升官發財，財運也旺到不行。示意圖/ingimage
12月起，4大生肖將迎來事業紅火的機會，不僅能升官發財，財運也旺到不行。示意圖/ingimage

12月即將到來，根據《搜狐網指出，有4大生肖將迎來事業紅火的機會，不僅能升官發財，還能在職場成為不可或缺的存在，迎接豐富又精采的生活！

生肖虎

屬虎的人天生擁有極強的五行特質，性格開朗。12月開始，屬虎的人將迎來陽氣的匯聚，月支與五水相遇，形成水木的局勢。這段時間橫財將有機會大幅增長，能累積不少的財富。然而，屬虎的人在未來的6天內，福德宮將受到「暴敗」、「歲破」等凶星的影響，要特別留意健康狀況，尤其注意保暖，避免感冒，並儘早入睡，維持身體健康。

生肖馬

屬馬的人即將在12月迎來好運和意外之財，有望擺脫長期受阻的幸福、擺脫身邊充滿小人的困擾。隨著機運的降臨，財富也隨之增加，人生前景將變得一片光明。然而，屬馬的人在未來的7天內，福德宮可能受到「火星」和「災難」兩顆煞星的影響，舊問題可能再度發生。此外，健康狀況也需特別留意，建議多攝取素食、減少肉類攝入，並在閒暇時多活動身體。

生肖兔

屬兔的人以淡泊名利、堅忍不拔的魅力著稱。12月開始將迎來財運的大幅增長，橫財將如連珠炮般接連爆發。只要能抓住這些機會，理想生活將近在眼前。不過，屬兔的人在年前，需處理一些重要的事務，像是要留意家庭和工作之間的平衡。只有透過不懈的努力，才能帶領家人邁向事業更美好的未來。

生肖蛇

屬蛇的人即將在12月迎來好運，若能抓住這個機會，不再試圖改變他人，而是全心全意地致力於改變自己，就能讓自身變得更出色、生活更加精彩。從思維到實際行動，都將更積極主動，且能不畏風雨，全心全意投入自己的夢想。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財富 財運 搜狐網 職場

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