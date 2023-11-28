4星座最容易為錢鬧翻！天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

許多人的感情會因為錢財而消耗掉，《搜狐》點出最容易因為錢而鬧翻的四個星座，包括獅子座、天蠍座、射手座、雙魚座。

獅子座

獅子座心眼多，凡事算得太清楚，尤其是在關乎自身利益的事情上，錙銖必較，一方面是怕你日後跟他算帳，另一方面是不想讓自己吃虧，所以他提前就會跟你算清楚，不可能讓自己處於不利的位置，因此也常常跟別人因為錢的事鬧僵。

天蠍座

天蠍座城府深，你永遠都猜不透他究竟在想什麼，因為他壓根兒就不會表現出來，他不願跟誰走得太近，而且一旦涉及到金錢利益上的衝突，他一定會竭盡全力去維護自己，絕不會後退半步。

射手座

射手座對任何人都太缺乏信任感，不願去相信別人，也不願把自己的心交給別人，因為他確認人在利益面前是經不起考驗的，哪怕嘴上保證不會因為錢而鬧翻，可人性太複雜了，一旦關係到自己的利益時，還是會精打細算。

雙魚座

雙魚座吃什麼都行，就是吃不了虧，尤其是在利益爭奪上，他必須要贏，不允許別人占他便宜。雙魚座很強勢的，沒有誰能夠欺騙他，更別說打他壞主意了，小心被反噬。

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