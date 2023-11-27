本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「有強勁好運」：獲利扶搖直上
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人熬夜加班趕工，就能讓自己的荷包滿滿，有人則是文思泉湧，替自己賺來不少財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。
第一名：血型AB型+生肖屬兔
如果你是從事代工相關工作的人，無論是家庭代工或是在工廠，本周將會接到一筆大訂單，所需要的量非常龐大，更可能必須熬夜加班趕工才能完成，這段時間將會承受巨大的進度壓力，有點讓你喘不過氣來，但是好運會讓你撐過去，不僅能如期完成，更能讓自己的荷包滿滿。
第二名：血型O型+生肖屬猴
現代人對於甜點美食的需求量越來越大，有更多的人喜愛享受美食藉此舒緩壓力，如果你是經營甜點或飲品相關行業的人，在這段時間內，會有非常強勁的財運，最好能促銷溫熱相關的產品，用甜而不膩的口味來擄獲客人的心，不僅會讓你的獲利扶搖直上，也能將好業績延續下去。
第三名：血型AB型+生肖屬雞
所謂付出有收穫，只要肯勞動，努力就不會白費，對於從事勞力工作的人來說，例如搬運工、貨運司機、外送員等，舉凡論件計酬的勞動工作者，在本周可要保持好體力了，這段時間將會接到相當多的機會，讓你忙得昏頭轉向，但只要願意努力，絕對能帶來滾滾錢財。
第四名：血型A型+生肖屬龍
創意工作者最怕的就是腦筋一片空白，毫無創作靈感，但是本周的你，思緒如春天裡的花朵不斷綻放，文思泉湧令你靈感不斷，如果你是文字、詞曲或工業設計的人，請大膽的創作吧，你的突發奇想，將會替你創作出驚人的作品，不僅眾人讚賞，更能替自己賺來不少的財富。
第五名：血型B型+生肖屬羊
本周財運最強的就是營造業的協力廠商，在這段時間裡，將會有許多工程落到手中，讓你忙得不可開交，許多繁瑣的事務流程必須兼顧，而底下的人員安排也是一大問題，請你要靜下心來好好規劃，並維持施工品質，就能賺進大筆財富，但別忘了也要多獎勵底下員工，讓他們更有向心力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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