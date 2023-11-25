4星座反情勒大師！ 處女不吃撒嬌這套、天秤絕不妥協 這星座果斷分家

有些人對待感情會採用各種手段試圖控制對方，時不時提分手、威脅對方、傷害自己，或裝委屈博取同情。這種情緒勒索的行為，不僅對維繫感情毫無幫助，反而讓對方背負著無法掙脫的壓力。不過塔羅牌老師艾菲爾分享，有些星座在面對情勒時，能保持理智和冷靜，甚至可以親自斬斷不健康的關係，現在就一起來看看吧！

一、水瓶座：早早分家、各過各的

極度重視自由以及獨立空間，對於任何束縛都深深感到討厭。若他們發現對方試圖情勒，會感到極度反感且厭惡，並堅定、果斷地提出分手，面對哭泣或威脅，水瓶座的人絲毫不畏強硬手段，提前宣告雙方各自走向獨立的態度，將感情早早分家，各過各的獨立生活。

二、摩羯座：立場堅定、態度強硬

具有極高的理性和成熟度，深刻了解對自己有益和有害的事物。他們認為情勒這種行為是一種不負責任且缺乏尊重的表現，因此會毫不猶豫地拒絕，且對方的訴苦和賴皮行為對摩羯座的人而言毫無用處。摩羯座的人面對感情勒索時，通常能保持立場堅定，態度強硬，絕不妥協。

三、處女座：理性對話、別來這套

以高智慧和細膩的觀察力著稱，可洞察對方在感情中情緒勒索的真實動機。他們認為情緒勒索是一種不成熟且不誠實的行為，因此當他們發現對方試圖情勒自己，會以理性和邏輯試圖說服對方。此外，撒嬌對他們毫無影響，當處女座的人面對感情勒索時，會採取理性對話，絕不心軟。

四、天秤座：冷靜分析、絕不妥協

以其公正和平衡的特質著稱，可客觀評估感情中雙方的付出和回報。他們認為「以勒索手段來控制他人」是不公平且不合理的行為，因此當他們遇到這種情況，會先冷靜分析對方的心理和行為，且任何的道歉、求饒對天秤座的人毫無影響，因此天秤座的人在面對感情勒索時，能夠冷靜分析，絕不輕易妥協。