下周生肖運勢／馬有貴人、蛇要升官、「這生肖」財運事業兩得意

命理專家曼樺老師分析，11/26-12/2生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.馬

本周運勢順暢，貴人出現幫忙，為第一名。工作雖多到做不完，但同時更是人脈大收穫的時候，前途光明。

2.虎

本周運勢上升，為第二名，值得高興。以才藝，技術專業出名的人，年底前特別忙碌，但也是財源收穫最飽滿的時刻。

2.蛇

本周運勢衝破困阻，同為第二名。你的專業經驗及工作信心，在這一波人事變動中毫不影響，並且還小小升職。

3.兔

本周運勢不錯，且有意外收穫，為第三名。很會賺錢又很會花錢的你，要注意收支平衡，切勿太過自信，提前消費不是好習慣。

【財運前三名】

1.虎

久違的大轉運，包括事業與財運。到了年底，終於媳婦熬成婆，應米煮成粥，忙碌加班以及財源飽滿的一周。

2.馬

本周事業上的忙碌，帶動正財的收入。之前白做工的狀況已不再出現，時間投資成本一定要看的到成果。

3.兔

難得的賺錢時刻，一次性爆發，雖然成就與實際收益都看得到，但是沒有計畫，瘋狂的消費卻不太好喔。

【感情運前三名】

1.虎

桃花盛開的一周，機會大好，單身者魅力大增，不乏意外追求者。已婚男性要注意，小心新認識的異性朋友大獻殷勤。

2.馬

本周愛情運旺盛，對於單身者來說，年底的聖誕節，尾牙，公司年會雖然還沒到，你已經受到注目關心的眼神了。

3.兔

本周愛情運甜蜜，正在戀愛中男女，雖然在吃喝玩樂上花費不少，但是也共同投資學習，很有收穫。

3.蛇

愛情運頗佳，難得與男友空出假期的輕旅行，前往溫暖的地方，面朝大好，春暖花開的好心情。

【健康運前三名】

1.馬

健康運不錯，天冷注意多保暖足部，無論是泡腳，腳底按摩或是泡澡，都是對身體養護是最方便容易的。

2.虎

健康運不錯。溫補的銀耳紅棗湯，或是紅豆湯，都可以平衡心情與身體的悅性,心情會不錯。

3.狗

健康運頗佳的一周，最愛每晚的泡澡，可以多放一些適合的精油，達到多重放鬆，保養的效果。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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