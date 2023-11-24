12星座何時最笨？白羊放鬆時、金牛貪吃時、「這兩星座」戀愛秒變笨蛋

每個星座性格不同，都有特別擅長的、和特別笨拙的一面，快來看看你的星座什麼時候會變成笨蛋，這些都是最自然發生，無法隱藏的一面。

▎白羊座 身心放鬆時

當白羊座放鬆的時候，越容易展現自己笨蛋的部分，因為白羊座很會裝懂，不管是不是擅長的事情，在別人面前都不希望顯得太笨，但一旦放鬆了，就很容易打回原形。

▎金牛座 一臉貪吃時

面對美食時都會埋頭去吃，有時甚至會露出一副小孩的樣子。心情好的時候 ，就是金牛最容易顯現笨蛋的一面。

▎雙子座 心情不好時

當自己心情不好的時候，雙子有時想做的事情想要馬上做到，當做不到會直接影響心情，心情不好，會提出很多無理的要求，雖然知道自己的缺點，但情緒總是快來快去。

▎巨蟹座 戀愛腦時

當發現自己的體貼用在錯的地方，巨蟹有時還是蠻戀愛腦，當發現自己體貼用錯地方，對方是有另一半的人，巨蟹就會顯得很笨，也會很氣自己。

▎獅子座 被罵硬回嘴時

形象被破壞時。獅子座很愛面子，當自己被當面責罵的時候，會讓獅子為了保護自己而表現自己更笨拙的一面。

▎處女座 事情不如預期時

聰明反被聰明誤的時候，處女座很喜歡預備各種的情況，當自己想好的一套被反一將，會讓處女座感到非常笨。

▎天秤座 情緒失控時

失控的時候最容易表現笨蛋的一面，天秤座都很喜歡營造自己好人的人設，脾氣好，也很會為人設想，但當自己的脾氣無法控制時，會讓自己笨的一面展現無遺。

▎天蠍座 遇到真愛時

一旦談戀愛，天蠍就會像一個笨蛋。多強大的天蠍碰到愛情都會瞬間成為世上最笨的人，但這也是天蠍可愛之處。

▎射手座 話說過頭時

講多錯多的時候。射手座不會修飾自己的話語，常常會有不自覺得罪人的情況，但有時候還是會被自己的說話嚇一跳，這時候為了想要解釋自己更顯出自己笨笨的一面。

▎魔羯座 工作被批評時

面對工作的批評時，魔羯座在工作時都會很有信心，但當受到批評時，會不自覺的表現自己比較幼稚的一面。

▎水瓶座 想要表現自己時

當在人群中表現自己的時候。水瓶座習慣獨立而行，但在人群中要突出自己的時候，反而越想表達自己，越顯得笨笨的一面。

▎雙魚座 暗戀別人時

暗戀一個人的時候。當雙魚面對單戀，有時候會顯得無法思考，很多的行為都會莫名的變成一個笨蛋。